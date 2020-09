Crotone, bambino scompare nel centro commerciale ma la Polizia lo ritrova Attimi di apprensione nella mattinata odierna quando un passante ha avvertito le autorità dopo aver visto la madre del ragazzo scomparso in stato confusionale Stampa articolo

CROTONE Paura stamani a Crotone per un bambino scomparso in un centro commerciale che è stato poi ritrovato dalla polizia. La scomparsa è stata segnalata con una telefonata al 113 fatta da un passante che, vedendo una donna straniera in stato di agitazione, si è avvicinato ed ha chiesto se aveva bisogno di aiuto venendo a sapere che da circa trenta minuti era alla ricerca del figlio minorenne scomparso all’interno del centro. Sul posto sono giunte le Volanti della Questura e gli agenti hanno iniziato a setacciare i locali ed a visionare le telecamere interne ed esterne. Dopo circa mezz’ora dall’inizio delle ricerche, gli agenti hanno rintracciato il bambino accovacciato all’interno di un locale del centro e lo hanno affidato alla madre che ha ringraziato i poliziotti per la professionalità e l’umanità dimostrata nell’occasione.