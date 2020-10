Crotone, smantellata una piazza di spaccio davanti all’oratorio I baschi verdi hanno condotto l’operazione “San Domenico”. Arrestato un 31enne “beccato” nella flagranza di spacciare sostanze stupefacenti davanti al centro di aggregazione giovanile della chiesa Stampa articolo

Condividi su









CROTONE Spacciava droga davanti all’oratorio della chiesa di “San Domenico” di Crotone. Un’attività smantellata da un’operazione delle fiamme gialle che ha portato all’arresto di un 31enne “beccato” nella flagranza di spacciare sostanze stupefacenti davanti al centro di aggregazione giovanile della chiesa.

In particolare l’operazione che porta il nome della chiesta “San Domenico” è scattata al termine di una lunga attività di appostamento ed osservazione, che ha permesso ai finanziari di appurare la presenza, all’interno del piazzale del complesso parrocchiale pitagorico, di un soggetto intento a cedere sostanza stupefacente, del tipo marijuana, a giovani consumatori.

È quindi scattato, in modo fulmineo, il blitz dei finanzieri, che hanno operato con ausilio delle unità cinofile anti droga, consentendo di identificare gli avventori – segnalati alla locale prefettura per i provvedimenti di carattere amministrativo – e neutralizzare lo spacciatore, trovato in possesso di un bilancino di precisione, oltre 70 grammi di marijuana, opportunamente essiccata, confezionata e pronta alla vendita, circa 290 euro in banconote di piccolo taglio che sono stati sottoposti a sequestro penale.

Il trentunenne è stato arrestato e condotto nella locale casa circondariale, su disposizione del magistrato di turno, dottoressa Ines Bellesi.

Il tribunale di Crotone ha convalidato l’arresto e sottoposto il 31enne agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni si svolgerà il giudizio direttissimo.