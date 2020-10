Nasconde in casa quasi due chilli di marijuana e animali protetti, arrestato In manette un 70enne a Rocca di Neto. I carabinieri hanno trovato la droga e, in una porcilaia, 20 testuggini Stampa articolo

ROCCA DI NETO I carabinieri della Stazione di Casabona hanno tratto in arresto un 70enne di Rocca di Neto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli operanti, durante mirato servizio per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto il predetto a perquisizione domiciliare, rinvenendo in un appezzamento di terreno, di pertinenza della sua abitazione a Rocca di Neto, kg. 1,8 di marijuana.

Nel medesimo contesto operativo, all’interno di una porcilaia, sono state rinvenute 20 testuggini delle specie “Testudo Hermanni”, specie protetta, a rischio di estinzione, le quali successivamente sono state affidate all’ente competente.

L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.