Crotone, il centrodestra cerca di strappare a Voce la maggioranza (davanti al Tar) Ricorso della coalizione perdente che chiede il riconteggio dei voti ottenuti al primo turno. Intanto il nuovo sindaco è pronto a presentare la giunta. Via alla Cultura, esecutivo aperto a Sorgiovanni, Carvelli e Cretella. Punto interrogativo sulla delega al Bilancio

di Gaetano Megna

CROTONE Il centrodestra presenterà ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria per chiedere il riconoscimento del premio di maggioranza al primo turno. La decisione è stata assunta ieri sera a conclusione di un incontro che, la coalizione di centrodestra, ha convocato per fare il punto sulla situazione e organizzare le attività future.

Al primo turno le dieci liste del centrodestra che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Antonio Manica hanno ottenuto il 49,97% dei consensi. Mancano solo pochissimi voti per superare il 50% e ottenere il premio. Questo potrebbe significare che Voce non avrebbe la maggioranza dei consiglieri per governare.

La coalizione che ha sostenuto Vincenzo Voce, eletto sindaco al ballottaggio, in una conferenza stampa ha spiegato che, secondo una sentenza del Consiglio di Stato del 2015, il calcolo per assegnare il premio di maggioranza non avviene esclusivamente dividendo per due i voti delle liste, ma si ottiene aggiungendo i voti secchi conseguiti dal candidato a sindaco al primo turno, dividendo per due e sommando 1. Secondo questo calcolo alle liste del centrodestra non mancherebbero solo otto voti, facilmente recuperabili con un riconteggio, ma ben 440.

La coalizione di centrodestra ha deciso di presentare il ricorso al Tar perché, a loro avviso, ci sarebbero sentenze successive a quella del 2015, che sarebbero favorevoli alla coalizione che al primo turno è stata la più votata in assoluto. Nelle prossime settimane si vedrà come evolverà la situazione.

VOCE PRESENTA LA GIUNTA Intanto domani alle 17 il sindaco Voce ha convocato una conferenza stampa per presentare la sua prima Giunta. Non tutti i nomi circolati trovano conferma. Di sicuro entrano in giunta Rachele Via con la delega alla Cultura. Toccherà a lei gestire il progetto “Antica Kroton”, che ha ottenuto un finanziamento di 61,7 milioni di euro. Un progetto ritenuto importante per il rilancio della città pitagorica. In campo culturale Via ha maturato un’ampia esperienza, avendo collaborato con l’ex presidente della Provincia Sergio Iritale per l’organizzazione del Maggio crotonese, che ha avuto una rilevanza nazionale. Entra in Giunta Ilario Sorgiovanni che dovrebbe avere la delega all’Urbanistica. Sorgiovanni, quattro anni fa, è stato candidato a sindaco con il Movimento cinque stelle. È stato uno dei due rappresentanti di M5S a fare opposizione alla giunta comunale guidata da Ugo Pugliese. La delega dei Lavori pubblici dovrebbe essere assegnata all’ingegnere Ugo Carvelli, direttore dei servizi tecnici della Filpa. Carvelli è un neofita della politica, come l’avvocato Sandro Cretella che ha sciolto la riserva ed ha deciso di fare l’esperienza in giunta. Cretella dovrebbe avere la delega al personale, avvocatura e altro. Si fanno anche altri nomi, che saranno ufficializzati domani. Secondo quanto è stato possibile apprendere non è stato ancora individuato il soggetto a cui affidare la delega del Bilancio. L’assessore al Bilancio, senza nulla togliere agli altri, in questo momento rappresenta la vera sfida di Voce per la situazione in cui versa il Comune. (redazione@corrierecal.it)