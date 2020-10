Tanti neofiti della politica. Voce vara la giunta a Crotone e tiene per sé il Bilancio La squadra scelta dal neo sindaco per governare la città. La delega più delicata rimane (per ora) al primo cittadino. «Individueremo il migliore professionista. Il Comune sarà la casa di tutti i cittadini, ma chi porrà questioni personali non sarà gradito» Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE Il sindaco Vincenzo Voce vara la sua prima Giunta e mantiene per sé le deleghe all’Ambiente e al Bilancio. Al momento è un esecutivo a otto e ne fanno parte Rossella Parise, vicesindaco, con deleghe alla Legalità, Polizia locale, e Ordine pubblico, Carla Cortese con la delega della Tutela della salute (sanità), Ilario Sorgiovanni con deleghe Urbanistica, Trasporti e Viabilità, Rachele Via con deleghe Scuola, Cultura e Università, Ugo Carvelli con delega Lavori pubblici, Sandro Cretella con deleghe Rapporti istituzionali, Decoro urbano, Personale e Organizzazione, Filly Pollinzi con delega Politiche sociali e Luca Bossi con deleghe Attività produttive, Sport e Turismo.

Non c’è, quindi, l’assessore al Bilancio perché evidentemente non è stata individuata la figura che Voce cercava e magari alcuni di quelli che sono stati consultati hanno deciso di non fare l’esperienza amministrativa. Non è facile, comunque, individuare un professionista che abbia voglia di accettare l’incarico e non abbia avuto legami con la politica. Da quello che si è capito Voce cercava una figura che avesse queste caratteristiche per mandare il messaggio di una giunta comunale che non ha lacci e lacciuoli con il passato.

Tra gli assessori ci sono soggetti che con la politica hanno avuto a che fare, ma con ruoli tecnici o marginali. Parise è un ex dirigente della Questura andata in quiescenza ed è ala prima esperienza amministrativa. È stata candidata nella lista “Stanchi dei soliti” ed è risultata la prima degli eletti.

Gli assessori sono incompatibili con la carica di consiglieri comunali, quindi, si deve dimettere e il suo posto in Consiglio sarà preso Chiara Capparelli. Carla Cortese non è stata né candidata e né si è mai occupata di politica. Fa l’oncologa al “San Giovanni di Dio”. È una scelta fatta sul filo di lana. Ilario Sorgiovanni è stato il candidato a sindaco del Movimento Cinquestelle quattro anni fa. Ha fatto parte della minoranza che si è opposta alla giunta comunale di Ugo Pugliese. Rachele Via non ha esperienza politica. È stata candidata ed eletta nella lista di Tesoro Calabria. Il suo posto in Consiglio doveva prenderlo Ugo Carvelli, anche questi nominato assessore.

Il posto in Consiglio andrà dunque a Domenico Pio Loguardo. Carvelli è un neofita della politica. Non era mai stato candidato prima o avuto rapporti ravvicinati con il mondo della politica. Cretella è un avvocato che ha scoperto la passione della politica grazie al rapporto di amicizia nato con Voce. I due sono diventati amici perché l’avvocato ha patrocinato l’associazione la Colline dei veleni, che fa riferimento a Voce, in una procedura legale contro l’Eni.

Pollinzi ha fatto esperienza politica con l’Italia dei valori e con Possibile, però non ha mai ricoperto ruoli amministrativi. Anche Bossi è un neofita della politica. È stato candidato, non eletto nella lista Città libera.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi oggi pomeriggio, Voce ha detto che personalmente intende occuparsi di tutti i problemi della città. «Nella stanza del sindaco – ha detto Voce – possono entrare tutti». Parlando del palazzo comunale ha detto che «questa è la casa dei cittadini e chiunque ha da proporre questioni interessanti trova la porta aperta, ma chi viene per proporre questioni personali non è gradito». Resta da assegnare, quindi, la delega al Bilancio per completare la squadra amministrativa, A questo proposito Voce ha detto: «Individueremo il migliore professionista».