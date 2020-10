Covid, otto nuovi casi a Crotone. Chiuso un reparto dell’ospedale Due contagiati sono provenienti da altra nazionale: in corso il contact tracing. Tre i ricoveri al Pugliese Ciaccio Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE Otto nuovi casi nella provincia di Crotone. Gli otto di oggi si aggiungono ai due di ieri, a uno dell’altro ieri e a tre di sabato scorso. Nel giro di pochi giorni i tamponi positivi sono così diventati 18. Tra i positivi il maestro orafo Gerardo Sacco. Una nota dell’azienda Sacco diffusa oggi dice che il maestro è in ottime condizioni di salute e solo per una questione di sicurezza è stato ricoverato da domenica scorsa all’ospedale Pugliese Ciccio di Catanzaro. Tutti i tamponi effettuati alla famiglia e alle persone che hanno avuto contatti stretti sono risultati negativi. Sino a ieri i positivi della provincia di Crotone erano dieci: uno sintomatico di Casabona, sette (quattro sintomatici e tre asintomatici) di Crotone, uno sintomatico di Isola Capo Rizzuto e uno sintomatico di Roccabernarda. A questi si sono aggiunti gli otto casi di oggi che, secondo i dati forniti dall’Azienda sanitaria provinciale sono due provenienti da altra nazione, uno contatto stretto di positivo proveniente da altra regione, due contatti stretti con positivi già noti e tre da considerare nuovi casi per i quali «sono in corso indagini epidemiologiche finalizzate al contact tracing».

Dei 18 positivi tre, tutti residenti a Crotone, sono ricoverati al Pugliese Ciaccio. Nel bollettino regionale diffuso oggi i casi positivi della provincia di Crotone risultano nove e non otto. L’Asp pitagorica chiarisce che «il nono positivo si riferisce ad un caso già noto, risottoposto a tampone di controllo». Uno dei tre casi di cui si sta tentando di ricostruire i movimenti «di recente ha avuto accesso in un reparto del locale presidio ospedaliero». Il reparto del “San Giovanni di Dio” è stato temporaneamente chiuso e sono stati effettuati tamponi «a tutti i contatti, anche non stretti, compreso il personale dipendente». Si è, quindi, proceduto alla sanificazione degli ambienti e domani il reparto dovrebbe riprendere le attività. Tre dei casi di oggi sono singoli soggetti residenti nei comuni di Isola Capo Rizzuto, Melissa e Crotone. A Isola Capo Rizzuto i casi diventano due.