Unindustria Calabria a Crotone. «Guardiamo all'economia globale» Il Presidente Aldo Ferrara ha incontrato le aziende neo associate al sistema Confindustria e nel pomeriggio ha partecipato ad un Consiglio Direttivo per fare il punto su priorità ed obiettivi di sviluppo del territorio

CROTONE Il Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha incontrato a Crotone le aziende neo associate al sistema Confindustria e nel pomeriggio ha partecipato ad un Consiglio Direttivo di Confindustria Crotone per fare il punto su priorità ed obiettivi di sviluppo del territorio. «Con il Presidente Ferrara – ha detto Mario Spanò, Presidente di Confindustria Crotone.- abbiamo raccontato alle aziende come il sistema Unindustria Calabria svolge il suo ruolo di rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese industriali, di produzione e servizi, in stretto raccordo con le Articolazioni territoriali e con la sede romana di Confindustria. Abbiamo poi condiviso, insieme ai colleghi del Direttivo, la nostra visione di sviluppo, gli assets da cui partire, le progettualità da implementare, evidenziando le criticità ma anche le opportunità che dobbiamo cogliere, soprattutto in questa fase così drammatica per l’economia globale».

«Una visione di sviluppo – é detto in un comunicato – che travalica i confini provinciali e prova a collegare lungo la costa ionica calabrese produzioni identitarie, luoghi e attrattori naturalistici ed archeologici che legano naturalmente territori diversi e possono costituire la trama su cui concentrare progetti, risorse e competenze». «Lungo il versante ionico calabrese – ha dichiarato il presidente Ferrara – ci sono ingredienti molto preziosi che, opportunamente integrati in un programma coerente di interventi e sostenuti da investimenti infrastrutturali importanti, possono contribuire alla crescita economica della Calabria. Occorre però strutturare la Governance e le competenze a presidio di alcune funzioni, penso ad esempio all’Autorità di Sistema portuale, irrobustire e supportare la macchina amministrativa degli enti locali per governare i processi e spendere le risorse. Questa è una sfida molto importante che non possiamo non cogliere».