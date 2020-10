Coronavirus, nel Crotonese quattro nuovi positivi Tre nel capoluogo e uno a Cutro. A Crotone città con il balzo di oggi i contagiati sono 16: tre ricoverati a Catanzaro Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE Ci sono quattro nuovi tamponi positivi nella provincia di Crotone: tre a Crotone e uno a Cutro. A Crotone, con il balzo di oggi, i positivi sono in tutto 16: tre ricoverati nell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, otto sintomatici, e cinque asintomatici. In questo computo viene calcolato anche il tampone positivo del sindaco della città pitagorica, Vincenzo Voce, che da questa mattina è in quarantena a casa essendo un soggetto asintomatico. La novità di oggi è rappresentata dal ritorno del contagio a Cutro, l’unico Comune della provincia di Crotone dichiarato zona rossa durante la prima fase della pandemia. Non ci sono ancora i risultati dei tamponi effettuati dagli assessori, dai consiglieri comunali e dai dipendenti comunali di Crotone, che sono stati effettuati nella mattinata di oggi dopo l’annuncio fatto da Voce sulla positività del suo tampone. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’Azienda sanitaria provinciale al Comune ha effettuato ben 80 tamponi, che sono stati trasportati al laboratorio analisi del Pugliese Ciaccio per essere processati. Sarà l’esito di questi tamponi a dare l’idea della diffusione della pandemia nella città pitagorica. Diversi assessori e consiglieri comunali, di propria iniziativa, hanno fatto già “tamponi veloci” ed esami sierologici che, secondo quanto è stato possibile apprendere, avrebbero dato un esito negativo. La certificazione ufficiale, quella che ha valore probante, deve essere data dall’Asp e, quindi, dal risultato dei tamponi processati a Catanzaro. C’è anche una novità positiva nei dati diffusi questa sera dall’Asp e cioè un soggetto che era risultato positivo a Strongoli è guarito. Il resto della mappatura del contagio è identico al dato diffuso ieri. Al momento i casi positivi, nell’intero territorio provinciale, sono 31: tre ricoverati, 18 sintomatici e 10 asintomatici.