Nuovo balzo di contagi nel Crotonese, altri 16 di cui la metà a Crotone Tra i casi accertati anche quelli interni alla giunta del neosindaco Vincenzo Voce che sarà sostituito in via provvisoria da Fally Pollinzi Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE Un nuovo balzo in avanti del contagio nella provincia di Crotone. Oggi, secondo i dati diffusi dell’Azienda sanitaria provinciale, i tamponi positivi sono stati 16 più di ieri. La città di Crotone ha l’aumento più consistente con otto tamponi positivi. Si tratta di persone asintomatiche. Il livello del contagio nella città pitagorica è stato incrementato soprattutto dai tamponi positivi registrati tra i rappresentanti della giunta comunale guidata dal sindaco Vincenzo Voce. Nella tarda serata di ieri è arrivato l’esito di 79 tamponi effettuati sugli amministratori e dipendenti comunali processati dal laboratorio analisi dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Hanno dato esito positivo gli esami riguardanti il vicesindaco Rossella Parise e quelli degli assessori Sandro Cretella, Ugo Carvelli, Ilario Sorgiovanni e Rachele Via. Tampone positivo anche per un dipendente del Comune. Il resto dei tamponi hanno dato esito negativo, anche se si aspetta il risultato di 37 tamponi effettuati su altri dipendenti del Comune. Intanto oggi Voce ha tenuto una riunione di giunta comunale in videoconferenza “per adottare ulteriori provvedimenti resisi necessari alla luce di quanto avvenuto” in seguito alla scoperta del contagio. E’ stato deciso che, in via provvisoria, la funzioni di vicesindaco saranno svolte dall’assessore Filly Pollinzi, che è risultata negativa al tampone. Nella città pitagorica si contano in tutto 25 positivi di cui tre sono ricoverati al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Nuovo balzo in avanti del contagio a Cutro, dove si sono registrati altri quatto nuovi casi. Nella città degli scacchi i positivi sono in tutto cinque: un sintomatico e quattro asintomatici. Sempre oggi si registra il primo caso positivo a Petilia Policastro. Si tratta comunque di un soggetto asintomatico. Diventano due i positivi a Rocca di Neto, dove ieri si contava un solo caso. Situazione momentaneamente sotto controllo a Isola Capo Rizzuto, dove i casi positivi sono 13, e a Caccuri dove sono nove. (redazione@corrierecal.it)