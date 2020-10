Incidente sulla Statale 106, muore un 41enne a bordo di un motociclo nel Crotonese L’impatto che ha causato il decesso di un uomo di origini marocchine si è verificato nel tratto che dalla cittadina conduce alla frazione Le Castella. A nulla è servito l’elisoccorso Stampa articolo

CROTONE Un uomo di 41 anni, di nazionalità marocchina ma residente da tempo a Isola Capo Rizzuto, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada statale 106 nel tratto che dalla cittadina conduce alla frazione Le Castella. L’uomo si trovava a bordo di un motociclo Kymco che procedeva in direzione Crotone quando ha impattato con una Fiat Punto guidata da un 45enne che procedeva davanti a lui, nella stessa direzione di marcia. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte del Nucleo radiomobile del comando provinciale dell’Arma dei carabinieri Crotone, ma pare che l’auto ad un certo punto abbia effettuato una svolta e la moto condotta dal marocchino le sia finita addosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i volontari della Misericordia di Isola Capo Rizzuto. E’ stato attivato anche l’elisoccorso, ma, nel momento in cui l’elicottero si posava sull’asfalto della statale 106, il 41enne e’ deceduto. Il transito sulla statale 106 è stato bloccato a lungo per consentire prima i soccorsi e poi i rilievi del caso.