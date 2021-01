Migrante muore nella sua camera da letto per il fumo sprigionato da un braciere acceso Tragedia a Isola Capo Rizzuto: la vittima è un gambiano. Intossicato anche un senegalese Stampa articolo

ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE) Un uomo, originario del Gambia, è morto probabilmente per intossicazione da fumo dovuto a un braciere acceso nella sua abitazione a Isola Capo Rizzuto. A scoprirlo i carabinieri della tenenza del entro crotonese, intervenuti in via Napoli: il gabbiano è deceduto nella sua camera da letto. Intossicato anche un altro cittadino senegalese, trasportato dal servizio 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Crotone. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica della vicenda.