Coronavirus, a Cotronei due morti negli ultimi tre giorni Sono 34 i nuovi casi di Covid nella provincia di Crotone. Focolaio a Cirò Marina, forse legato a una festa Stampa articolo

Condividi su









di Gaetano Megna

CROTONE Negli ultimi tre giorni nella provincia di Crotone ci sono stati due decessi e 34 nuovi casi di Covid-19. I decessi si sono verificati a Cotronei. Nel Comune presilano salgono a quattro i morti di Covid-19, mentre nella provincia pitagorica, nella seconda fase della pandemia, si sono avuti 33 decessi, che vanno aggiunti ai sei registrati nella prima fase. I nuovi positivi presenti nel bollettino diffuso oggi dall’Azienda sanitaria provinciale (il precedente era stato diffuso lo scorso 4 gennaio) sono così distribuiti: uno a Cirò, 26 a Cirò Marina, cinque a Crotone, uno a Cutro e uno ad Isola Capo Rizzuto. Attualmente i soggetti positivi presenti nel territorio del Crotonese sono in tutto 328: 24 sono ricoverati al reparto Covid del “San Giovanni di Dio”, 44 sintomatici e 260 asintomatici.

La novità degli ultimi giorni è rappresentata da un focolaio scoppiato nel Comune di Cirò Marina, molto probabilmente legato ad una festa. Molti contagi e focolai registrati nella provincia di Crotone sono riconducibili a feste e festicciole, che registrano la partecipazione di molte persone. Evidentemente interi nuclei familiari non hanno ancora compreso che le feste partecipate da tante persone rappresentano lo strumento utilizzato dal virus per trasmettere la malattia ad un numero elevato di soggetti.