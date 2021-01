Tegola per il Crotone, Molina si frattura un braccio Infortunio in uno scontro di gioco durante partita col Verona. Il centrocampista starà fuori per un mese Stampa articolo

CROTONE Nuova tegola sul Crotone, che perde il centrocampista Molina. A seguito di uno scontro di gioco durante la gara contro il Verona, il calciatore ha riportato una frattura composta al braccio sinistro (interessato il trochite omerale).

Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo prima di riprendere l’attività e starà fuori per circa un mese. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico rossoblù.

Non è una buona notizia per Stroppa che a centrocampo, con l’assenza di Molina, perde una pedina fondamentale, un calciatore capace di ricoprire più ruoli. Nella delicata gara contro il Benevento di domenica prossima, dunque, Stroppa dovrà inventarsi il reparto mediano, dove sono già assenti da tempo Benali e Cigarini.

Intanto la squadra ha ripreso oggi ad allenarsi al centro sportivo: lavoro atletico, tecnico e una partitella a metà campo. Domani doppia seduta.