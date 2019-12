20.20 | Aiello: «Abbiamo idee importati per la Calabria». Di Natale: «Il Pd ora rinnovi le liste» Ospiti del talk show in onda, questa sera alle ore 21, su Telespazio Tv (canale 11 DDT) e L’altro Corriere tv (canale 211) il candidato governatore dei 5 Stelle e il candidato consigliere regionale Pd paolano. In studio anche il giornalista Adriano Mollo

Condividi su









Nuovo appuntamento con “20.20” il faccia a faccia di approfondimento politico prodotto da Il Corriere della Calabria, in onda questa sera alle ore 21 su Telespazio Tv (canale 11 DDT) e L’altro Corriere tv (canale 211).

Ospiti di Danilo Monteleone e Ugo Floro, il giornalista Adriano Mollo per un confronto sull’attuale e intricata situazione politica calabrese, Graziano Di Natale, candidato del Pd alle prossime regionali del 26 gennaio 2020 e Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione per il Movimento Cinque Stelle.

Nell’approfondire la situazione politica calabrese – ed in particolare le divisioni all’interno del centrosinistra, il giornalista Adriano Mollo ha riferito un’indiscrezione secondo la quale il Governatore uscente Mario Oliverio starebbe pensando di mantenere la posizione (e dunque la corsa separata rispetto al Pd), non candidarsi a Presidente e lanciare nella competizione elettorale un’altra candidatura.

L’ex presidente facente funzioni della provincia di Cosenza, Graziano Di Natale, si è invece soffermato sul carattere innovativo dell’offerta del Partito democratico «che grazie alla guida di Pippo Callipo potrà lanciare un messaggio di speranza ai calabresi».

Di Natale ha, tuttavia, espresso l’auspicio che la composizione delle liste rispecchi il valore della sfida che la coalizione ha inteso lanciare. «Non servirebbe a nulla – ha infatti dichiarato – aver deciso di voltare pagina non candidando il presidente uscente Oliverio, se le scelte non saranno realmente innovative».

Particolare interesse l’attuale presidente del consiglio comunale di Paola ha espresso in ordine ai problemi della sanità.

In particolare sulla vicenda del punto nascite di Cetraro, riaperto parzialmente, Di Natale ha sottolineato come l’operazione sia solo una manovra propagandistica: «il tema vero è la riorganizzazione dei servizi e delle strutture tra Paola e Cetraro».

Il candidato alla presidenza della Regione per i Cinque Stelle, Francesco Aiello, si è mostrato ottimista sull’andamento della campagna elettorale, pur ammettendo il ritardo con il quale è partita la sua corsa.

«Abbiamo proposte progettuali importanti. Per tale ragione ho chiesto e ottenuto dai rappresentanti nel governo nazionale del movimento un impegno concreto».

Riguardo ai numerosi mal di pancia che la sua candidatura ha provocato, specie tra alcuni deputati e senatori pentastellati, il professore dell’Unical si è detto fiducioso di poter ricomporre i contrasti in atto.

Chiamato a rispondere sull’offerta di coalizione che aveva lanciato al candidato sostenuto dal Pd Callipo, Aiello ha dichiarato di attendere ancora il sì dell’imprenditore ad una proposta di coalizione, sebbene la tempistica impedisca ormai di pensare che la cosa si possa realizzare: tra una settimana si dovranno presentare le liste dei candidati per i tre macro-collegi regionali.

Nel caso di elezione a presidente Aiello ha assicurato che il primo atto della sua giunta sarà l’attuazione della Zes di Gioia Tauro: «rilanciare quell’area significa dare linfa alla Calabria».

Nell’approfondire la situazione politica calabrese – ed in particolare le divisioni all’interno del centrosinistra, il giornalista Adriano Mollo ha riferito un’indiscrezione secondo la quale il Governatore uscente Mario Oliverio starebbe pensando di mantenere la posizione (e dunque la corsa separata rispetto al Pd), non candidarsi a presidente e lanciare nella competizione elettorale un’altra candidatura.