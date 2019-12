RINASCITA | L’arcivescovo Bertolone: «La Calabria saprà voltare pagina» Per arcivescovo di Catanzaro il «risultato sarà raggiungibile a prescindere confusione politica»

Condividi su









CATANZARO «Confido che in futuro avremo un’altra Calabria capace di voltare pagina, a prescindere dalla grande confusione politica». Lo ha detto, parlando con i giornalisti, l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro, mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale calabrese in riferimento all’operazione Rinascita-Scott di stamane. «Dal mio punto di vista – ha aggiunto mons. Bertolone – il pensiero più bello che posso esprimere sull’operazione contro la ‘ndrangheta eseguita oggi è che la Chiesa calabrese e la mia persona sono impegnate a continuare a formare coscienze di giovani e meno giovani. Perché gli uomini, piccoli e grandi, devono sapere da che parte stare, come agire, come avere nella loro vita mete ben precise e chiare. Questo è il nostro compito. Tutto il resto è compito dello Stato e non della Chiesa. E in questa direzione è bello essere onesti, è bello agire bene, è bello camminare a testa alta senza avere paura di nulla. In questa terra è difficile ma non impossibile. E negli ultimi tempi questo risultato è diventato ancora di più raggiungibile perché la sensibilizzazione generale della gente verso il bene, a mio avviso, è molto alta».