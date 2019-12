Tallini invita all’unità: «Non è il momento di divisioni» Appello del vice coordinatore di Forza Italia a superare le divergenze interne: «La scelta di Santelli risponde all’esigenza identitaria del partito»

CATANZARO «A Forza Italia è stata riconosciuta ufficialmente la guida della coalizione di centrodestra, attraverso l’indicazione di una personalità che ne rappresenta degnamente la storia e l’autonomia». Lo sostiene, in una nota, il vice coordinatore regionale di Forza Italia Domenico Tallini. «La candidatura alla presidenza della Regione dell’onorevole Jole Santelli, coordinatrice del partito e forzista coerente – aggiunge – risponde a questa esigenza identitaria che taluni avrebbero voluto soffocare. Jole Santelli sarà, ne siamo convinti, la prima donna presidente della Calabria, una novità assoluta che avrà un effetto dirompente sulle dinamiche politiche regionali».

«La sua preparazione, il suo senso delle istituzioni, la sua visione moderna dei problemi – afferma ancora Tallini – sono qualità indiscutibili. Per Forza Italia è ora il momento della massima responsabilità. Il tentativo, portato avanti da chi pensava di piegare Forza Italia a scelte funzionali a logiche che nulla hanno a che vedere con gli interessi della nostra terra, è fallito».

«Ora – sottolinea l’esponente azzurro – bisogna recuperare il tempo perduto e ricercare il massimo dell’unità. Non serve a nulla recriminare su ciò che poteva essere e non è stato. Occorre guardare avanti, con capacità di analisi e grande concretezza. Forza Italia è portatrice di un progetto innovativo e di cambiamento della Calabria che prescinde dalle persone».

«Oggi – prosegue il vicecoordinatore regionale di Forza Italia – c’è l’irripetibile ed eccezionale opportunità di eleggere un presidente con le mani libere e senza compromessi. Tutti dobbiamo remare nella stessa direzione, nessuno può tirarsi indietro, soprattutto coloro che tanto possono dare in termini progettuali e ideativi. Solo così potremo essere credibili».

«Non ci sono vincitori o vinti in questa vicenda – precisa Tallini – per il semplice motivo che la battaglia per la guida della Regione è stata condotta dagli organismi di Forza Italia con la massima lealtà e la massima determinazione. L’obiettivo politico è stato raggiunto e la sua valenza non può essere appannata da atteggiamenti divisivi».

«La ragionevolezza, ne sono sicuro – conclude – prevarrà sull’emotività. Ora rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci al lavoro per presentare all’opinione pubblica calabrese un programma e una squadra che possano fare rinascere la nostra terra, cancellando la brutta pagina del governo di centrosinistra».