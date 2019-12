Regionali, la Santelli chiama Nucera. Lunedì la presentazione della coalizione Jole Santelli insieme al leghista Christian Invernizzi, a Wanda Ferro e Franco Talarico, incontrerà la stampa per presentare le liste a sostegno della coalizione e anticipare i temi del programma elettorale. All’ex presidente di Confindustria di Reggio Calabria: «Camminiamo insieme»

Condividi su









LAMEZIA TERME Jole Santelli tende la mano a GiovanniNucera. La candidata del centrodestra invita l’ex presidente degli industriali reggini a condividere lo stesso percorso in vista delle prossime elezioni regionali. «L’idea di Giuseppe Nucera e de “La Calabria che vogliamo” è di dare impulso nuovo alla regione che è anche l’idea nostra. Siamo convergenti sia sull’analisi delle cause che hanno portato la Calabria nell’ asfissia sia sulla necessità di rimedi che siano strutturali. Siamo certi di poter camminare insieme a “la Calabria che vogliamo” per costruire un’altra idea di regione». Intanto, tutto è pronto per la prima uscita pubblica di Jole Santelli. La candidata del centrodestra, incontrerà la stampa lunedì 23 dicembre alle 11.00 al T Hotel di Feroleto Antico. La deputata forzista e coordinatrice regionale del partito, oltre a presentare i simboli delle liste dell’intera coalizione, illustrerà gli argomenti salienti del programma elettorale. Insieme a lei sarà presente il commissario regionale della Lega Cristian Invernizzi, la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro e per l’Udc il segretario Franco Talarico. Saranno presenti i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, gli amministratori locali espressione del centrodestra calabrese.