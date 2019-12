Punto nascita Soverato, la Vono: «Avviate le procedure» La senatrice di Italia Viva rende noto il contenuto di un decreto regionale per la deroga del servizio

«Risorse per 300mila euro del Patto per lo sviluppo della Calabria per l’intervento di adeguamento del blocco operatorio di ginecologia del punto nascita dell’ospedale di Soverato e 2.050.000 euro per altri interventi da programmare con successivi provvedimenti. Così decreta il dca 184/2019 della Regione Calabria» . Lo annuncia la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono. «Venerdì, alla mia presenza e del direttore dei servizi sanitari dell’Asp di Catanzaro Carmine Dell’Isola, il commissario Cotticelli e il sub commissario Crocco hanno registrato il decreto che dispone il finanziamento delle risorse necessarie a fare fronte alle attuali criticità del punto nascita di Soverato e consentire la ripresa dell’attività temporaneamente sospesa e inviato, tramite pec, all’Asp di Catanzaro. Si avviano cosi – prosegue la parlamentare di Italia Viva – le procedure del bando di gara per cominciare i lavori necessari alla messa in sicurezza del punto nascita. Sono contenta del lavoro portato avanti e del risultato raggiunto che ci permetterà di ottenere la deroga per il punto nascita, essenziale servizio per il comprensorio, al tavolo tecnico ministeriale che sarà convocato nei prossimi mesi. È un risultato importante, ottenuto, grazie all’interessamento pressante al ministero della sanità che ha accolto le istanze da me personalmente rappresentate. Un risultato positivo per il nostro territorio che ci permette di poter contare ancora su un presidio medico importante per le donne e i bambini e soprattutto – conclude Silvia Vono – ci dà la possibilità di continuare a migliorare i servizi già di eccellenza prestati dall’ottimo lavoro dei medici e di tutti gli operatori sanitari del reparto di ginecologia, fiore all’occhiello dell’ospedale soveratese».