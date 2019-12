Regionali, dopo l’appello di Zingaretti Oliverio ci ripensa? Il leader del Pd lancia l’ultimo invito al ritiro della candidatura nel segno dell’unità del fronte contro il centrodestra. Il governatore: «L’intervento del segretario del mio partito non mi lascia indifferente, valuteremo la situazione con la coalizione di centrosinistra»

Il governatore Mario Oliverio verso il passo indietro? Potrebbe essere questa l’evoluzione del quadro politico dopo l’appello del segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, al governatore uscente, che ha subito riunito i suoi più stretti collaboratori per valutare il percorso da intraprendere alla luce del significativo passaggio politico rappresentato dall’intervento del leader dem. «Attribuisco grande importanza al risultato della Calabria. La divisione del centrodestra apre uno scenario nuovo, mettendoci nelle condizioni di poter competere e vincere con Callipo, una sfida che poche settimane fa sembrava impossibile», aveva scritto Zingaretti. «Abbiamo due obiettivi davanti a noi: combattere e sconfiggere la ‘ndrangheta e sbarrare il passo alla peggiore destra emersa in Italia dopo il ventennio fascista. Per questo mi rivolgo a tutte le forze civiche e democratiche. Mi rivolgo in particolare a Mario Oliverio, al quale confermo stima politica e personale. Nei giorni scorsi più volte ha sostenuto di non aver detto “Oliverio o morte” . Gli chiedo – ha poi sostenuto il leader democrat – di sostenere questo percorso di cambiamento e rinnovamento, anche al fine di non disperdere il lavoro svolto in questi anni. Un partito democratico forte e unito può contribuire in maniera decisiva alla vittoria. È il momento – ha concluso Zingaretti – di far prevalere le ragioni dell’unità, come ci chiedono in tanti: dal movimento sindacale, a forze associative e del civismo, alle forze produttive». Un appello che avrebbe sicuramente fatto presa sul governatore, soprattutto nel passaggio sulla «stima politica e personale» verso Oliverio, che – secondo fonti accreditate del Pd – potrebbe orientarsi anche nel senso di ritirare la sua candidatura per rientrare nella linea ufficiale del suo partito. Il governatore, in ogni caso, in serata ha dato un primo riscontro all’invito di Zingaretti. «L’’appello del segretario del mio partito- ha sostenuto Oliverio in una nota – non mi lascia indifferente. Come ho già detto anche nel corso del mio intervento nell’ultima direzione nazionale del Pd il tema di costruire un largo fronte unitario a sostegno di una battaglia per il riscatto della Calabria e per impedire ritorni indietro, mi vede impegnato in prima linea. Ho sempre ritenuto realistica e possibile una vittoria del campo del centrosinistra e delle forze progressiste e democratiche per non disperdere, sviluppare e consolidare l’opera di Governo che ha visto protagonista in questi anni il Pd ed il centrosinistra alla guida della Regione. Per queste ragioni già nelle scorse settimane ho insistito nella ricerca di una ricomposizione unitaria ed in tal senso ho dichiarato la mia disponibilità a lavorare con convinzione. D’altronde la mia storia non ha mai conosciuto egoismi e personalismi. Tutte le forze che in questi mesi assieme a me hanno lavorato in tal senso, con generosità e nell’esclusivo interesse della Calabria saranno ancora una volta in queste ore impegnate a valutare in modo responsabile l’evoluzione in atto. A questo fine – ha infine annunciato Oliverio – la coalizione di centrosinistra, già convocata per domani per il completamento delle liste, valuterà la situazione».