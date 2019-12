Accordo tra la Santelli e Nucera: e domani la candidata del centrodestra apre la campagna elettorale L’ex presidente di Confindustria Reggio Calabria ha raccolto l’invito alla condivisione di un percorso comune da parte della leader forzista Condividi su







Giuseppe Nucera, leader de “La Calabria che vogliamo”, ha detto sì all’accordo con la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione, Jole Santelli. La Santelli aveva infatti teso la mano all’ex presidente di Confindustria Reggio Calabria, da mesi in corsda in autonomia, affermando che «l’idea di Giuseppe Nucera e de “La Calabria che vogliamo” è di dare impulso nuovo alla regione che è anche l’idea nostra. Siamo convergenti sia sull’analisi delle cause che hanno portato la Calabria nell’asfissia sia sulla necessità di rimedi che siano strutturali. Siamo certi di poter camminare insieme a “la Calabria che vogliamo” per costruire un’altra idea di regione».

In serata è arrivato l’ok di Nucera all’intesa. «L’appello dell’onorevole Santelli di condividere lo stesso percorso alle prossime elezioni regionali calabresi, in considerazione del fatto che la volontà di imprimere un cambiamento della nostra regione parte da idee e proposte convergenti, ha coinvolto i soci e i dirigenti de “La Calabria che vogliamo” in una riflessione approfondita. In merito alla proposta della candidata della coalizione di centrodestra, tutti insieme abbiamo deciso di accettare tale l’invito. “La Calabria” che vogliamo intende affrontare questa sfida con gli stessi propositi e obiettivi alla base della nascita del movimento. La Calabria che vogliamo è dentro di noi, liberiamo le nostre energie e creiamo una Calabria nuova, pura, forte».