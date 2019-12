2020 | Sculco: «Favorevoli ad un accordo con Callipo». Guerriero: «Contrario ad ipotesi Occhiuto» I due esponenti politici sono ospiti della trasmissione in onda questa sera alle 21 su Telespazio Tv (canale 11 Ddt) e L’altro Corriere tv (canale 211). In studio anche il notista politico Cantisani

Condividi su









LAMEZIA TERME Nuova puntata di “20.20”, il faccia a faccia di approfondimento politico prodotto da Il Corriere della Calabria in onda questa sera alle 21 su Telespazio Tv (canale 11 DDT ) e L’altro Corriere tv (canale 211).

Ospiti di Danilo Monteleone e Ugo Floro, la consigliera regionale Flora Sculco, il candidato al consiglio regionale per il Partito democratico, Fabio Guerriero e il notista politico, Antonio Cantisani.

Secondo l’esponente di area socialista – che ha scelto di correre nuovamente sotto le insegne del Pd dopo la buona affermazione personale di cinque anni fa (ottenne 5.200 preferenze) – la candidatura di Pippo Callipo si sta rivelando importante ai fini dell’allargamento del centrosinistra «che è tornato senza dubbio competitivo».

In questo senso Fabio Guerriero non ha nascosto il proprio compiacimento riguardo all’ipotesi, molto concreta, di un patto di alleanza con il gruppo che sostiene il governatore uscente, Mario Oliverio, complice il recente appello del segretario nazionale Nicola Zingaretti.

Diversa, invece, l’opinione del candidato dem rispetto ad un patto elettorale tra le forze a sostegno dello stesso Callipo e Mario Occhiuto.

«Il sindaco di Cosenza – ha dichiarato con nettezza Guerriero – ha una storia politica personale di organicità al centrodestra, una nostra alleanza con lui risulterebbe poco comprensibile».

E sempre in merito ai rumors che darebbero ormai per certo ed imminente il ritiro dalla corsa in solitaria di Oliverio a favore di un’alleanza con Callipo, la consigliera regionale di Crotone ha mostrato entusiasmo dicendosi nel contempo rammaricata per il fatto «che l’intesa non sia maturata prima: su questo fronte avremmo dovuto lavorare meglio e di più l’importante adesso è chiudere per rafforzare il centrosinistra».

La Sculco, tuttavia, ha ribadito la fedeltà sua e del movimento di cui è rappresentante istituzionale, “I Demokratici” al Presidente della giunta regionale: «Siamo e saremo fedeli a Mario Oliverio perchè mai tanti soldi, circa 270 milioni di euro, erano arrivati concretamente nella nostra provincia. Si tratta di risorse che permetteranno di valorizzare il progetto “Antica Kroton”, di dotare il capoluogo pitagorico di un teatro, di consolidare la presenza dell’aeroporto e di incidere proficuamente sulle infrastrutture vitali all’economia del territorio».