ECONOMIA 2020 | Perciaccante: «Occorre passare dalla logica del bando a quella del progetto» Il neopresidente di Ance Calabria indica la strada per rilanciare l'edilizia. Un comparto che, nonostante la crisi, rappresenta oltre il 50% degli occupati nel settore dell'industria calabrese: «Non bisogno disperdere le risorse in mille rivoli»







di Roberto De Santo

LAMEZIA TERME I dati macroeconomici dell’anno che si va a chiudere non restituiscono un quadro confortante dello stato di salute dell’economia calabrese. Anzi, sembrano indicare che i timidi segnali di ripresa che si erano avuti nel corso del biennio precedente si sono smorzati.

Così la regione arretra anche rispetto ad altre aree del Mezzogiorno.

Indice che, nonostante la mole di risorse disponibili provenienti soprattutto dai fondi comunitari, la Calabria compie il passo del gambero e non recupera l’enorme gap che ha accumulato nei confronti delle regioni più ricche del Paese. A testimoniare questa situazione definita «eufemisticamente di stallo» è Giovan Battista Perciaccante, da qualche giorno alla guida di Ance Calabria, l’associazione dei costruttori del sistema di Confindustria. Un settore, nevralgico per l’intera economia calabrese, che continua a soffrire benché, secondo gli ultimi dati di Bankitalia, si sono registrati miglioramenti nella disponibilità del sistema creditizio a garantire liquidità a cittadini ed imprese rispetto agli anni più bui della recessione.

Come legge l’attuale fase economica della nostra regione e, soprattutto, la crisi è superata?

«Purtroppo definire l’attuale fase economica della Calabria come “stagnante” propone già una lettura ottimistica del momento che la nostra regione e le nostre imprese stanno attraversando. Gli indicatori più significativi del 2019, ancorché ancora parziali, ci forniscono, infatti, un quadro a dir poco preoccupante. Un decremento del Pil dello 0,2%, un aumento del tasso di disoccupazione che si attesta al 22,7% (+1,1% rispetto al 2018) un tasso di occupazione che scende al 40,1%. Ce n’è già abbastanza per potersi dire quantomeno preoccupati. Ma, giusto per dare un dato di contesto più generale e per far riferimento agli effetti della crisi che si trascina dal 2008, basta evidenziare come, negli ultimi dieci anni, il Pil regionale sia diminuito del 12,4%, la disoccupazione giovanile si sia costantemente attestata oltre il 50% (52,7% per l’esattezza) ed oltre 130mila persone abbiano lasciato la Calabria per cercare fortuna altrove. E quest’ultimo dato dovesse continuare nel suo trend negativo, in Calabria si rischia di perdere oltre mezzo milione di persone (un quarto di quelle attuali) entro il 2065. Direi perciò che è giunto davvero il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare, tutti insieme, per dare un futuro alla nostra terra».

Il settore delle costruzioni non riesce a recuperare i numeri che si registravano in Calabria prima della crisi del 2008. Secondo lei quali sono le principali cause?

«Il nostro settore è quello che ha risentito più di ogni altro degli effetti della crisi. Nonostante, infatti, rappresenti quasi il 13% del Pil regionale ed oltre il 50% degli occupati nel settore dell’industria calabrese, l’edilizia non è stata oggetto di particolari attenzioni da parte della Regione o abbia goduto di significativi interventi né di natura anticiclica né di sviluppo strutturale. A ciò bisogna aggiungere anche la fortissima contrazione di lavori pubblici che si è registrata nella nostra regione (-18,4% nell’ultimo anno e -55% negli ultimi 10 anni). Tutto ciò evidentemente non poteva non avere conseguenze economiche nel nostro settore che ha visto perdere circa 2.800 imprese e 22 mila occupati».

Dunque c’è una diretta responsabilità politica allo stato di disaggio del comparto?

«Direi che, nonostante alcune cose positive come ad esempio la spesa del Por, il bilancio per le nostre imprese può essere ritenuto abbastanza magro. Sulle attività istituzionali più strettamente collegate alle attività delle nostre imprese posso dire che, sia sotto il profilo normativo che sotto quello amministrativo, poco è stato fatto. Temi importanti e decisivi per il proprio sviluppo come la normativa antisismica, l’housing sociale o la rigenerazione urbana non hanno trovato né sbocco operativo né tantomeno interventi di semplificazione amministrativa o di compiuta attuazione. Gli stessi importanti interventi sul dissesto idrogeologico, ovvero l’ambizioso programma “Calabria sicura”, a distanza oramai di due anni non si è affatto ancora tramutato in significative gare d’appalto e, meno ancora, in apertura di cantieri. Inoltre quando nel 2016 fu sottoscritto il Patto per la Calabria, lo ritenemmo uno strumento decisivo proprio per la riapertura dei cantieri nella nostra regione, riponendo sugli interventi in esso previsti molte aspettative di sviluppo per il settore. Stiamo parlando di un programma di quasi 5 miliardi di euro di investimenti con più della metà degli interventi di interesse diretto del settore delle costruzioni. A distanza di oltre tre anni però e dopo una rimodulazione avvenuta nel 2018, quelle aspettative sono rimaste deluse. Gli interventi così come la spesa non sono decollate, anzi le risorse stanziate attraverso il Fondo di sviluppo e coesione, 1 miliardo e 200 mila euro, non sono state spese. Al 31 dicembre 2018 la spesa è stata infatti uguale a zero. Dico zero! E questo potrebbe comportare anche il rischio che, con le nuove disposizioni del Governo, le risorse ci possano essere sottratte o possano essere destinate diversamente».

E la burocrazia continua ad essere uno degli ostacoli principali per chi vuole fare impresa in Calabria?

«Purtroppo sì. Se si considera che oltre la metà del processo di realizzazione di un’opera (il 54,3%) è rappresentato dai tempi amministrativi – che sono in mano alla burocrazia – si capisce bene come questa, unitamente alla semplificazione delle procedure, rimane la maggiore difficoltà che si riscontra per riuscire a trasformare le risorse in cantieri. Automatizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, centrali di committenza adeguate e qualificate, responsabilizzazione dei dirigenti preposti ed attribuzione dei premi di obiettivo affidati ad un valutatore esterno, sono interventi semplici ed a costo zero che si potrebbero attuare per far funzionare meglio la macchina amministrativa».

Sul fronte dei ritardi dei pagamenti alle imprese da parte delle pubblica amministrazione, avete registrato negli ultimi tempi miglioramenti?

«No. Anzi se posso dire, i tempi di erogazione sono addirittura peggiorati anche in considerazione di una serie di fattori esterni. Intanto vi è da sottolineare che continua a persistere a tutti i livelli istituzionali un grosso problema di liquidità degli Enti che, proprio in virtù di ciò, differiscono il più possibile i pagamenti alle imprese. Inoltre abbiamo una situazione particolarissima in regione che riguarda lo stato di salute dei nostri Comuni. Ben 69 enti locali sono in dissesto dichiarato o in pre dissesto, mentre 22 sono quelli commissariati. Quindi quasi un quarto dei Comuni in situazione di gestione amministrativa straordinaria che penalizza fortemente gli investimenti ed i pagamenti alle nostre imprese».

Il prossimo 26 gennaio si svolgeranno le elezioni regionali, quali proposte si sente di fare a chi si appresta a governare la Calabria per far ripartire il settore delle costruzioni e l’economia?

«Innanzitutto occorre concentrare forze e risorse su pochi ma significativi obiettivi. Evitare cioè di disperdere le risorse in mille piccoli rivoli che, proprio per la loro dimensione, non aiutano la crescita dei nostri territori. Su questi obiettivi concentrare le risorse finanziarie, monitorando periodicamente l’attuazione degli interventi e restituendo ai Fondi comunitari la loro naturale funzione di risorse aggiuntive (non più sostitutive) finalizzate a colmare il gap con il resto del Paese. Predisporre un compiuto e coerente piano pluriennale di infrastrutturazione regionale capace di pianificare nel tempo risorse, programmi e progetti. A sostegno di ciò potrebbe essere istituito un fondo finanziario rotativo regionale per la progettazione finalizzato a supportare le amministrazioni locali ed a predisporre una banca dati progetti utile per poter essere poi finanziata attraverso avvisi pubblici, accordi di programma e quant’altro. Bisogna cioè passare dalla logica del bando a quella del progetto. Semplificare ed adeguare le normative primarie di settore, dalla legge urbanistica a quella sull’edilizia sostenibile. Se vogliamo, infatti, rispondere ai principali temi del momento come il consumo del suolo non possiamo che pensare alla necessità di avere una normativa che agevoli la rigenerazione urbana e la qualificazione urbanistica delle nostre città. Così come se si vuole positivamente rispondere alle istanze più green che provengono da ogni parte del pianeta, non si può che immaginare di avere impianti normativi e semplificazioni amministrative meglio orientati nella direzione più marcata dell’edilizia sostenibile. La manutenzione degli immobili, il loro efficientamento energetico e la loro messa in sicurezza, anche attraverso il compiuto utilizzo delle risorse previste a livello nazionale sugli Ecobonus e Sismabonus, possono rappresentare lo sviluppo possibile e sostenibile del nostro settore. Vorrei perciò concludere con l’ottimismo che contraddistingue l’operare di noi imprenditori: c’era una volta l’edilizia e ci sarà ancora al servizio dei cittadini e per lo sviluppo della nostra regione». (r.desanto@corrierecal.it)