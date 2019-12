Pino Gentile da mezzo secolo in politica La carriera del sempre verde onorevole è iniziata a metà degli anni 70 tra le fila dei socialisti. Ed ora si prepara all’ennesima competizione elettorale

CATANZARO Mezzo secolo di politica, dentro e fuori dal palazzo. Pino Gentile si appresta all’ennesima campagna elettorale. Una carriera iniziata a metà degli anni 70, quando sotto l’effige del garofalo rosso dei socialisti, ad appena 26 anni, entrò a Palazzo dei Bruzi, due volte come consigliere comunale e una come sindaco per poi continuare ininterrottamente alla regione Calabria e ottenendo anche importanti incarichi di governo. All’incontro di Lamezia Terme, per la presentazione della candidatura di Jole Santelli, era in prima fila. Anche per il 2020 sarà della partita e nei prossimi giorni scioglierà le riserve circa la “casa” politica sotto la quale dover competere.

LA STORIA Pino Gentile, ha rivestito l’incarico di vice presidente della giunta regionale ed è stato più volte assessore regionale. In questa legislatura che si è chiusa è stato vice presidente del Consiglio regionale.

Nel novembre di 5 anni fa, tra i banchi del consiglio regionale è arrivato sotto la sigla del Nuovo centro destra dell’allora ministro Angelino Alfano.

Quella che si è appena chiusa, non è detto che sarà l’ultima esperienza politica. Gentile, infatti, potrebbe diventare il politico più votato di sempre e il fatto che le attenzioni degli osservatori politici si concentrano molto su di lui rende bene l’idea di quanto l’uomo politico possa essere forte. È nel 1982 che dopo una esperienza da assessore viene eletto, a 38 anni, sindaco di Cosenza, incarico che durerà per soli tre anni considerato che nel 1985 viene eletto per la prima volta in regione sempre con il Partito socialista italiano. Da quel momento in poi solo conferme: sia nel 1990 che nel 1995 anno in cui si conferma alla regione Calabria nella lista dei Repubblicani. Dal 2000 al 2014 si candiderà con Forza Italia. Gli anni d’oro del partito di Berlusconi sono per Gentile non un trampolino di lancio ma una pista da percorrere in sicurezza.

Nessuno può dire in quale lista si ricandiderà considerato che il Nuovo centro destra non esiste più. Ma questo per il sempre verde Pino Gentile è solo un trascurabile dettaglio. Ovunque si candidi, almeno stando ai suoi precedenti, sarà sempre eletto. Oggi, quindi all’età di 75 anni, essendo nato nel 1944, Pino Gentile si appresta a vivere la sua ennesima legislatura. Probabilmente si candiderà anche in tante altre augurando a Gentile una vita longeva ed ultracentenaria. Del resto il Divo Giulio (Andreotti), sosteneva che «il potere logora chi non ce l’ha». Di contro chi, invece ce l’ha e lo conserva gelosamente lo può utilizzare quale elisir di lunga vita. La storia politica di “zio” Pino – come affettuosamente lo chiamano nella sua Cosenza – non potrà che divenire nel tempo un grande best seller ed un caso di studio sociologico e politico di come sia stato possibile essere sempre eletto per oltre mezzo secolo. Per come sia stato possibile superare senza problemi, Prima Repubblica, Seconda Repubblica, Terza repubblica, e, probabilmente in futuro, anche la quarta Repubblica.