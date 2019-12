RINASCITA | Le decisioni delle ‘ndrine nella «grande mangiata» a casa del boss Lo Bianco Il pranzo del 25 gennaio 2018 in cui si riunirono i boss delle cosche Lo Bianco – Barba nel casale nascosto di “Lorduni” per discutere di potere, strategie e nuove “doti” Condividi su







di Giorgio Curcio

VIBO VALENTIA Un grande pranzo di comunione, un incontro attorno ad un tavolo imbandito per decidere le sorti delle cosche, visioni e strategie future per il controllo del territorio. Dalle carte della maxi inchiesta “Rinascita-Scott” – blitz che ha portato al fermo di 334 soggetti solo qualche giorno fa (qui la notizia) – emergono ulteriori dettagli utili a configurare il quadro che vede protagoniste alcune delle famiglie di ‘ndrangheta operanti e attive in Calabria.

UN INCONTRO-MANGIATA Quello descritto dagli investigatori – e dalle dichiarazioni del super pentito Mantella e Bartolomeo Arena – è un vero e proprio “incontro-mangiata”, organizzato il 25 gennaio 2018, e che ha visto la partecipazione dei componenti del gruppo criminale Lo Bianco – Barba. Location scelta, l’abitazione di Antonio Lo Bianco. Quasi tutti i sodali presenti (ad eccezione di qualche defezione dell’ultimo minuto), compreso Michele Di Puppo, noto esponente della ‘ndrangheta cosentina. Una sorta di “grande abbuffata”, dunque, sebbene sul tavolo, oltre al cibo, secondo gli inquirenti sarebbero state portate tutte le vicende della consorteria, nonché l’attribuzione di nuove doti che giustificherebbero la presenza di Di Puppo.

I PARTECIPANTI Tra i commensali, tranne Vincenzo Lo Gatto e Filippo Catania (assenti giustificati) non manca proprio nessuno. Ci sono Vincenzo “il Musichiere” Barba, Antonio “Lorduni” Lo Bianco, Paolino Lo Bianco, Nazzareno “Paposcia” Franzè, Carmelo Salvatore D’Andrea, Domenico Camillo (classe ’41), Antoni Macrì, Domenico Prestia, nonché Giuseppe Raffaele Antonio (Pino Presa), Raffaele “lo svizzero” Franzè, Domenico Franzone Chianozzo, Francesco “Ciccio Bello” Michele Patania, Rosario Pugliese Saro Cassarola, Salvatore Morelli, Raffaele Lentini, Leoluca Lo Bianco, Michele Di Puppo, Francesco Sognarmi, Domenico Rubino, Salvatore Tulosai, Paolo Carchedi e Fortunato Ceraso arrivato solo alla fine per riportare a casa Vincenzo Barba. Tutti soggetti che – evidenziano gli investigatori – sarebbero appartenenti alla criminalità organizzata. Il luogo dell’incontro scelto, invece, è un casale nascosto, di proprietà di un sodale storico, Antonio Lo Bianco Lorduni.

LA LITE Al termine del pranzo, poco dopo le 15 di quello stesso giorno, gli inquirenti hanno poi captato una lite tra il proprietario di casa e il più giovane dei commensali, Domenico Prestia, quest’ultimo colpevole di essersi rivolto in modo “maleducato” nei confronti dell’anziano. Gli animi si accendono, c’è anche un invito ad andarsene via dall’abitazione ma tutto (prima che si complichi ulteriormente) si risolve poco dopo grazie all’intervento di Vincenzo Barba e Fortunato Ceraso.

LE DOTI Animi agitati, dunque. Gerarchie e giochi di potere, certo, ma soprattutto ii ruoli e le funzioni da rispettare all’interno delle famiglie. C’era ad esempio Antonio “Lorduni” Lo Bianco – scrivono gli inquirenti – preoccupato per i presunti rapporti lavoratori del giovane Prestia e il suo protettore Paolino Lo Bianco con le famiglie di Rosarno. E poi la discussione sulle cosiddette “doti” ricevute in carcere o “fuori locale”, poteri simili ai gradi delle forze dell’ordine ma che secondo alcuni dovevano essere conferiti solo dopo il parere del “locale” ‘ndranghetistico di appartenenza. Le intercettazioni ambientali e video captano, in particolare, una discussione animata nel corso della quale si fa riferimento a vecchi episodi, aneddoti e circostanze analoghe come il caso di Domenico Rubino che in passato, nonostante l’appoggio di Leoluca Lo Bianco e Raffaele Franzè non aveva ottenuto il riconoscimento ambito.

LE GERARCHIE E LA PACE Un pranzo importante, dunque, funzionale per le strategie di potere all’interno del clan ma anche e soprattutto per fissare paletti e gerarchie tra gli “anziani” del clan e le giovani leve. Nell’interesse degli affari delle famiglie e della pace da mantenere ad ogni costo. (redazione@corrierecal.it)