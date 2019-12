Callipo pronto a dire molti “no” sulle liste. Si agita il clima nel centrosinistra L’imprenditore, spalleggiato dal Pd “ufficiale”, ha fissato i suoi paletti e non intende recedere. “Oliveriani” maldisposti a digerire eventuali veti. Due incontri delicatissimi e un tavolo che può ancora saltare

di Pablo Petrasso

LAMEZIA TERME Due passaggi distinti eppure delicati. Più sulla qualità dell’offerta politica da proporre ai calabresi che sulla sostanziale unità ritrovata (e sancita dall’intesa tra Zingaretti e Oliverio) nel centrosinistra.

Primo passaggio: Oliverio e il Pd “ufficiale” (quello rappresentato da Stefano Graziano e Nicola Oddati) si vedranno presto per una chiacchierata sulle liste che sosterranno la candidatura di Pippo Callipo.

Secondo passaggio: il Pd “ufficiale” e Callipo si incontreranno a valle del primo faccia a faccia per apporre il sigillo definitivo ai nomi. A quel punto potrà iniziare la campagna elettorale vera e propria.

Premessa: il clima non è teso, ma potrebbe diventarlo. Sta accadendo in queste ore sull’asse Cosenza-Maierato. Tra i quartieri generali del Pd (ex) “ribelle” e la segreteria dell’imprenditore che vuole governare la Calabria. Due mondi che non si sono ancora incontrati fisicamente – lo fanno per interposto Pd commissariato – ma si lanciano messaggi.

La tensione potrebbe crescere perché i paletti fissati sono chiari e, da parte dell’imprenditore del tonno, inamovibili. Callipo non vuole sorprese e lo ha già spiegato in una nota diffusa nei giorni scorsi. «Legalità, trasparenza e rottura con il passato» sono i tre punti fissati dal candidato governatore. Nessuno spazio per «ambiguità e compromessi» né «per corrotti, corruttori e per quanti siano anche lontanamente in odore di mafia». Fuori anche «coloro che hanno già fatto tre legislature tra consiglio regionale e Parlamento».

Parole alla quali ha fatto eco Nino De Masi, che – per ammissione dello stesso Callipo – è tra gli ispiratori della discesa in campo che (dopo non poche tribolazioni) ha riunito il centrosinistra. «Agli ‘ndranghetisti, ai corrotti e corruttori e a lobbisti vari diciamo di non votare questa coalizione».

Messaggi chiarissimi, condivisi dalla segreteria regionale del Pd e anche dai livelli nazionali del partito. Callipo, in sostanza, sarebbe pronto a dire molti “no”, anche a costo di rinunciare a candidati in grado di portare al suo progetto molti voti. «So che dietro la composizione delle liste si nascondo ostacoli, ma il mio impegno sarebbe inutile se cedessi anche su uno solo di questi punti», avrebbe confidato ai suoi fedelissimi. E la sensazione è che l’imprenditore sia pronto a far saltare in banco se dovesse venire meno l’accordo.

Il passaggio, si capisce, è delicato. Perché dall’altra parte – quella degli oliveriani – si è già assorbito un cambio di direzione (il passaggio tra la ricandidatura del governatore uscente e il sostegno a Callipo) e i consiglieri “esclusi” dai ragionamenti dell’imprenditore sono pronti ad agitarsi davanti all’ipotesi di un veto. «O tutti o nessuno», sarebbero tentati di rispondere. Perché sanno che di veti potrebbero arrivarne parecchi. D’altra parte i paletti sono fissati e Callipo non ha paura di perdere per strada i cosiddetti signori delle preferenze. Il clima, insomma, non è teso. Ma è pronto a surriscaldarsi. (p.petrasso@corrierecal.it)