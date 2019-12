«Siamo nauseati, non mangiamo insieme a loro». Ragazzi down discriminati a Filadelfia I giovani sarebbero stati offesi da una famiglia mentre si trovavano a cena. La denuncia di Francesco Conidi: «Sconfortante alle soglie del 2020»

FILADELFIA «Comprendiamo la malattia ma non possiamo cenare accanto a loro». Un brutto episodio di discriminazione avvenuto lo scorso 23 dicembre, a pochi giorni dal Natale. Siamo in un locale a Filadelfia, nel Vibonese, e qui i giovani del ‘Club dei ragazzi Filadelfia – gruppo per l’autonomia dei ragazzi con sindrome di Down’ sono stati brutalmente offesi e denigrati da una famiglia, presente nel locale per mangiare una pizza. La protesta della famiglia scoppia all’improvviso, tra insulti e offese reiterate all’indirizzo dei ragazzi down “colpevoli” di cenere in quello stesso locale insieme a due accompagnatori, tra i quali un genitore di uno di loro. «A Roma certe cose non accadono, siamo nauseati», così hanno poi risposto ai due responsabili che chiedevano spiegazioni alla famiglia che, subito dopo, ha lasciato il locale. A raccontare e denunciare la vicenda, il responsabile del Club, Francesco Conidi: «Il comportamento di questa famiglia, incivile e del tutto disumano, ha profondamente offeso i nostri ragazzi e tutta la comunità di Filadelfia, da sempre sensibile e attenta al tema dell’inclusione. Lo stesso Sindaco, informato dell’accaduto, ha da subito condannato l’atto discriminatorio, rivendicando l’attività di inserimento lavorativo che proprio in questo periodo il comune sta portando avanti nei confronti di alcuni dei nostri ragazzi». «C’è da augurarsi – continua Conidi – che questi siano episodi isolati e destinati all’estinzione, anche se è sconfortante prendere atto che alle soglie del 2020 a una persona possa essere negata la libertà di cenare con gli amici, in tranquillità, senza subire offese di questo tipo, solo perché ha la sindrome di Down!»