Ore caldissime nelle segreterie: presentata la lista del M5S, ecco i nomi di Tansi Nelle prossime ore sarà depositata anche “Calabria civica-Liberi di cambiare” a sostegno di Aiello. Carlo Tansi consegna “Tesoro Calabria”, “Calabria Libera” e “Calabria Pulita” Condividi su







CATANZARO Domani alle 12,00 scadrà il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020.

Sono ore caldissime quelle che stanno vivendo le varie segreterie, ma c’è già chi mette le mani avanti. Come il Movimento 5 Stelle e Carlo Tansi.

M5S «Oggi – dichiara il candidato a presidente Francesco Aiello, che nel presentare la lista era accompagnato dal responsabile della campagna elettorale, il deputato Paolo Parentela, e dal deputato Riccardo Tucci – inizia di fatto la campagna elettorale e nel pomeriggio saremo a Camigliatello a parlare di ambiente e sviluppo sostenibile con il ministro Costa. Con lui cercheremo di evidenziare i vincoli ma soprattutto le potenzialità di un territorio che ha fame di sviluppo e che vorrei riportare al centro del dibattito. L’obiettivo è quello di spersonalizzare la campagna elettorale cercando di mettere in evidenza quelle che sono le questioni chiave del sottosviluppo della regione. A partire dal perché la Calabria è in declino e cosa dovremo fare per tentare di recuperare in crescita e sviluppo».

«La lista del M5s – ha aggiunto Aiello – è quella scaturita dall’esito della consultazione sulla piattaforma Rousseau mentre la lista civica accoglie la rappresentanza del territorio con profili che provengono dalla società civile con un forte radicamento sui territori sia in termini di capitale reputazionale acquisito, sia in termini di capacità analitica di proporre soluzioni dai luoghi dai quali provengono». Nelle prossime ore sarà depositata la lista “Calabria civica-Liberi di cambiare” a sostegno del M5S.

«Oggi concretizziamo il lavoro fatto negli ultimi giorni visti i tempi ristretti. Tra i nomi che abbiamo presentato – ha specificato Tucci – ci sono attivisti storici, anche di un certo spessore, che avranno modo di farsi conoscere durante la campagna elettorale e faranno capire quali sono le loro competenze e le loro qualità rispetto alle esigenze dei cittadini calabresi».

«Da questo momento in poi – ha aggiunto il deputato – entriamo ufficialmente in campagna elettorale e finalmente i calabresi avranno la possibilità di cambiare le sorti di questa terra. Il Movimento 5 stelle ha già dato dimostrazione di quanto sia concreto nelle sue cose sia in ambito governativo sia nelle altre aule in cui è presente. Dovunque siamo riusciti e riusciamo a imporre i nostri temi, anche da una posizione di minoranza. E questo fa capire quanto riusciamo ad essere concreti. La stessa cosa faremo in Consiglio regionale dove, mi auguro, lo faremo dalla maggioranza».

TUTTI I NOMI DELLE LISTE DI TANSI Anche Carlo Tansi annuncia il deposito «delle liste», come scrive su Facebook. “Tesoro Calabria” è stata presentata in tutte e tre le circoscrizioni. Posizioni diverse per “Calabria libera” e “Calabria Pulita”.

«È ufficiale – scrive l’ex capo della Protezione civile regionale – abbiamo appena presentato a Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone, le liste per la candidatura alla presidenza e al Consiglio regionale in Calabria. Il candidato a presidente è Carlo Tansi, i candidati a consiglieri sono sono tutte persone perbene che non hanno mai avuto a che fare con questa politica».

La candidatura alla presidenza di Tansi e della lista di candidati al Consiglio regionale a lui collegata è stata la prima ad essere presentata.

«Nessun inciucio, nessun apparentamento – prosegue Tansi – con partiti o movimenti: restiamo liberi dalla casta. Abbiamo mantenuto fede al nostro colore arancione, che indica la distanza anni-luce da questi partiti e movimenti (di destra, di sinistra e di centro) responsabili del totale degrado sociale ed economico del nostro tesoro Calabria, nonostante le sue immense

risorse inespresse».

«Cari calabresi – conclude il candidato alla presidenza – vi giuro sul mio onore che se mi eleggerete metterò tutta la mia competenza, tecnica e amministrativa, la mia passione e l’amore per la nostra Terra per spazzare via tutto il marcio che c’è nella Regione e farò diventare la Calabria il fiore all’occhiello dell’Italia… esattamente come ho fatto con la Protezione civile regionale».

Ecco i nomi:

Lista Tesoro Calabria – Circoscrizione Nord

– Carlo Tansi, capolista,

– Graziella Colamaria, laureata in lettere, docente scuole elementari e dedita al mondo del volontariato e dei beni turistico-culturali, di Corigliano-Rossano (CS);

– Alessandro Garritano, dottore commercialista, direttore di banca, di Amantea (CS);

– Giovanni Martucci, laureato in storia e filosofia, docente scuole superiori, di Belvedere M.mo (CS);

– Francesco Morrone, dottore commercialista, ispettore INPS, di Montalto Uffugo (CS);

– Sandro Pezzi, imprenditore laureato in farmacia, vittima del racket cosentino che ha denunciato facendo arrestare i suoi aguzzini;

– Peppino Pignataro, sindacalista a tutela dei diritti dei braccianti agricoli, di Castrovillari (CS);

– Rosa Principe, laureata in lettere, docente e dirigente scolastica scuole superiori, dedita al mondo del volontariato e dell’associazionismo, di Cosenza;

– Patrizio Zicarelli, maestro di danza, imprenditore, tecnico federale FIDS, giudice di gara internazionale, presidente regionale ANMB, di Rende (CS).



Lista Tesoro Calabria – Circoscrizione Centro

– Claudio Carallo, medico, dirigente presso Mater Domini Catanzaro;

– Giuseppe Gigliotti, Laureato in Pedagogia, Presidente Italia Nostra Lamezia T. e Vice presidente Italia Nostra Calabria, Presidente Associazione Malati Cronici Calabria, di Lamezia Terme;

– Raffaele Grasso, già Primario del Reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Lamezia Terme;

– Giusi Militano, laureata in Scienze Politiche e laureata in Sociologia, assistente sociale, di Catanzaro;

– Antonio Maria Mirante, consulente management, innovation manager, formatore professionale MISE;

– Maria Bruna Pelaggi, laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, master valorizzazione e selezione delle risorse umane, esperta di orientamento al lavoro, dedita al volontariato sociale nei centri antiviolenza, di Catanzaro;

– Nicola Rombolà, laureato in lettere, docente scuole superiori, presidente Italia Nostra provincia di Vibo, responsabile del settore “Educazione e formazione” di Libera Calabria, dedito al volontariato e all’associazionismo, di Limbadi (VV);

– Vincenzo Voce, ingegnere, docente scuole superiori, esperto di bonifica di siti inquinati e portavoce di associazioni e dei cittadini che vivono in aree fortemente inquinate (es. Pertusola di Crotone).

Lista Tesoro Calabria – Circoscrizione Sud

-Filippo Surace, imprenditore nel ciclo completo dell’acqua, di Reggio Calabria

– Rita De Lorenzo, architetto, esperto di messa in sicurezza sismica di edifici pubblici e privati;

– Giuseppe Gervasi, avvocato, giornalista e scrittore, di Riace;

– Ettore Lacopo, dottore commercialista, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Locri (RC);

– Antonio Ruoppolo, architetto libero professionista e musicista, di Palmi (RC)

– Luigi Scaramuzzino, architetto, esperto di tecniche del restauro, di Gerace (RC);

– Pietro Sergi, scrittore, dipendente UniBo, di Careri (RC).

Lista Calabria Libera – Circoscrizione Nord

– Eugenio Alfano, coordinatore volontario di Protezione Civile, carabiniere in congedo, di Marano Principato (CS)

– Loredana Barillaro laureata in storia dell’arte contemporanea, attiva nel campo dell’arte e della cultura contemporanea che promuove sul territorio nazionale attraverso il magazine di arte contemporanea SMALL ZINE di cui, dal 2011, è Direttore Responsabile ed Editoriale, di Acri (CS);

– Domenico Esaltato, bancario UBI BANCA in congedo con funzione tecnico/amministrativa, di Cosenza;

– Vittorio Emanuele, già ricercatore nel campo cardiovascolare presso il Policlinico di Amsterdam e dirigente medico presso la Cardiologia Universitaria di Germaneto, oggi in servizio presso il reparto Cardiologia dell’ospedale dell’Annunziata;

– Vincenzo D’acunzo impiegato dell’ASP di Paola (CS);

– Nicola Mondelli (per gli amici Nicon), avvocato libero professionista, di Cosenza;

– Alessandra Reda, laurea e Master conseguiti presso l’Università Bocconi di Milano, dottore commercialista e revisore legale, di Cosenza.

– Adolfo Antonio Rogano, specializzatosi in chirurgia in Francia, attualmente chirurgo presso la AO di Cosenza, reparto di Chirurgia d’urgenza

– Michele Zicarelli, maestro nazionale di tennis, dirigente di secondo grado Federtennis, di Rende (CS).

Lista Calabria Pulita – Circoscrizione Nord

– Nicola Baldo, imprenditore nel campo dell’innovazione tecnologica, di Montalto Uffugo (CS).

– Maria Barone, parrucchiera, di Rende (CS);

– Nicola Daniele, musicista diplomato in chitarra al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia di Roma”, concertista in Italia e all’Estero, attualmente docente di chitarra presso scuole secondarie, di Cosenza.

– Rosalina Ferma, geometra, libera professionista, di Castrovillari (CS)

– Franco Angelo Gencarelli, sindacalista esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro, di Celico (CS);

– Giuseppe Nato, pensionato, già educatore presso “Cooperativa dei Servizi Sociale dell’Agape” a Reggio Calabria, attualmente volontario da presso l’Associazione “Stella Cometa” a Cosenza;

– Mario Farina, disoccupato, diplomato in grafica e comunicazione, di Cosenza;

– Eugenio Provenzano, impiegato statale MiBACT presso il Polo Museale della Calabria (Palazzo Arnone) con sede a Cosenza, esperto di beni culturali e turistici.

– Giovanni Turano, laureando in Geologia, amante di rettili, di Cosenza.