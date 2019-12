REGIONALI | Le liste di Jole Santelli – TUTTI I NOMI I primi nomi nello schieramento di centrodestra che sosterrà la corsa della parlamentare di Forza Italia

CATANZARO Dopo una lunga e difficile trattativa (sia all’interno di Forza Italia che tra alleati del centrodestra), la coalizione a tre – Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – ha scelto Jole Santelli come proprio alfiere. La parlamentare potrà contare anche sul sostegno dell’Udc e di almeno una lista civica collegata al nome del candidato presidente. Nella “sua” civica per la circoscrizione Centro, Santelli potrà contare sull’apporto di Tranquillo Paradiso, candidato di riferimento per il sindaco di Lamezia Paolo Mascaro, del consigliere regionale uscente Vincenzo Pasqua e del coordinatore provinciale di Fi Crotone Sergio Torromino. Nella circoscrizione Nord figurano due consiglieri civici che hanno sostenuto il centrosinistra nell’ultima legislatura regionale, Mauro D’Acri e Franco Sergio, assieme a due ex assessori della giunta Occhiuto, al Comune di Cosenza, Rosaria Succurro e Loredana Pastore.

Trova posto nella circoscrizione Centro, per la Casa della Libertà, lista coordinata da Claudio Parente, l’uscente Sinibaldo Esposito. Sempre nella Cdl, ma nella circoscrizione Nord, trova posto come capolista Pino Gentile.

Per l’Udc a depositare gli elenchi il segretario regionale scudocrociato, Francesco Talarico. Tra i candidati ci sono l’ex presidente del Consiglio regionale Antonio Scalzo, già del Pd e poi passato ai “Moderati” e l’ex consigliere Mario Magno.

Tra i candidati al Consiglio regionale della Lega a sostegno di Jole Santelli ci sono l’ex presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro, il consigliere comunale di Catanzaro, Filippo Mancuso, il sindaco di Gizzeria Pietro Raso e l’editore dell’emittente Video Calabria Salvatore Gaetano.

Le liste di Fratelli d’Italia sono state depositate dai responsabili elettorali Wanda Ferro (Catanzaro e Vibo Valentia), Edmondo Cirielli (Reggio Calabria), Fausto Orsomarso (Crotone) e Pietro Lirangi (Cosenza).

Tra i candidati ci sono il consigliere regionale uscente Giuseppe Neri, eletto nelle precedenti regionali con la lista dei Democratici e progressisti; il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi; il vicesindaco di Locri, Raffaele Sainato, e l’imprenditore Ernesto Madeo.