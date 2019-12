REGIONALI | La sfida a Cosenza tra esclusi, prime volte e nuovi assalti alla poltrona Il grande assente per la città di Cosenza (nel centrodestra) è Piercarlo Chiappetta. Diversi i debuttanti. Per il Pd Guglielmelli proverà a far valere le ragioni della “vecchia guardia” in Dp Condividi su







di Michele Presta

COSENZA C’è chi descrive la notte tra il 27 e il 28 dicembre come quella dei lunghi coltelli. Alla fine l’epurazione, nella poco bavarese Cosenza, è toccata a Piercarlo Chiappetta. Il consigliere comunale di Cosenza, da tempo lavorava ad una sua candidatura alla regione ma il veto di Jole Santelli, sembrerebbe essere stato insormontabile e così all’aspirante consigliere non è rimasto altro che deporre le armi. «Qualcuno ha ritenuto giusto, non so per quale ragione, che io per questa tornata elettorale non dovessi legittimamente competere. Ho comunque esperienza per dire che nella vita, anche dopo tanto lavoro e tanti sacrifici, tutto può essere cancellato in un attimo, ma sono anche consapevole che con il tempo tutto passa e anche questa delusione, sono certo, sarà presto smaltita». L’amarezza è palesata su Facebook, come spesso accade di questi tempi, ma di sicuro Chiappetta non è stato l’unico a passare la notte insonne. Le grane più insidiose se le sono ritrovate gli “occhiutiani”. I fedelissimi del primo cittadino hanno dovuto rincorrere schieramenti che, in attesa che il primo cittadino palesasse le sue intenzioni, già si erano andati a definire. E così, nella stessa lista (Santelli Presidente) sono finiti Pierluigi Caputo (presidente del consiglio comunale di Cosenza), l’assessore al turismo Rosaria Succurro e (l’ex alleata ma ancora assessore alle attività economiche e produttive) Loredana Pastore. In lista si trovano anche Franco Sergio e Mauro D’Acri (cinque anni fa eletti con Mario Oliverio) e che per i tre rappresentano competitor di punta e con più carte da giocare e il vantaggio non indifferente di poter spendere quanto di buono (soprattutto il delegato all’agricoltura D’Acri) è stato fatto nella passata legislatura. Per i tre “cosentini” comunque, nessun trasbordo in Forza Italia. Qualcuno ci aveva provato, ma su questo le intenzioni dei reggenti del partito sono state chiare: «priorità ai nostri» e per questo oltre a Gianluca Gallo (coordinatore provinciale di Fi) tenterà la scalata alla regione anche Luigino De Rose vero pupillo di Silvio Berlusconi che secondo i ben informati, avrebbe catechizzato personalmente il candidato a cena giusto una settimana fa. In Forza Italia, rimanendo comunque a latitudini bruzie, hanno trovato spazio Michelangelo Spataro (assessore a Cosenza e “occhiutiano di ferro”) e Carmelo Salerno anche lui con uno scranno a Palazzo dei Bruzi ma questa volta in quota Santelli. Non entusiasma in città la lista della Lega. Secondo alcuni militanti del partito è stata cucita addosso a Pietro Molinaro (al debutto come candidato alla Regione), secondo altri rappresenterebbe l’ago un po’ sfasato della bussola leghista in Calabria. Si tratta comunque di una prima volta per la Lega che comunque oltre a pescare nel mondo dei professionisti affermati come Luigi Novello, concede un posto nella lista nord anche a Leo Battaglia. Del castrovillarese sono rimasti ancora i segni della campagna elettorale di 5 anni fa. Il suo “Leo Battaglia alla regione” accompagna i viaggi di chi si sposta dallo ionio al tirreno con una cadenza metrica da far impallidire anche il più pignolo degli ingegneri. Il tetto della Casa delle Libertà offre riparo a Pino Gentile. Ma insieme a lui, in lista spiccano i nomi di Roberto Senise (forzista di Castrovillari) e di Carlo Salvo che da mesi firma le sue missive alla stampa con la sigla Lega ma oggi si ritrova fuori dal “Carroccio”.

La vecchia balena bianca dell’Udc imbarca il generale Giuseppe Graziano, ma nella lista dello scudo crociato trova posto anche Rosario Cerra. Lui entra ufficialmente in quota centrodestra seppur sotto i vessilli di Idm. Con lo stop di Callipo alla candidatura di Orlandino Greco dunque i meridionalisti cambiano casacca preferendo il centrodestra alla coalizione di centrosinistra. Fratelli d’Italia chiude la coalizione. Nessuna sorpresa nei “meloniani”. Enrico De Caro è l’uomo di fiducia per una fetta buona del partito cittadino. Il posto alla regione sembrerebbe essere dinastico, così, dopo due esperienze in consiglio comunale Luca Morrone prova a prendere le redini del padre Ennio.

CENTROSINISTRA: NEW ENTRY E CONFERME Il vessillo democratico per la zona a nord della Calabria lo terranno alto Carlo Guccione, Mimmo Bevacqua e Giuseppe Giudiceandrea. I tre consiglieri uscenti sono la nuova linea del partito che dopo gli scontri prima del dietro front di Oliverio, alla presentazione delle liste trova la quadra intorno a questi nomi. Ma tra i democrat, spuntano candidati come Pietro Lecce (di certo non un neofita) e Maria Saladino, la castrovillarese che si era candidata alla guida del Pd nazionale (qui la notizia). Con i veti sulle candidature imposti da Callipo, le novità stanno tutte nella lista ispirata dall’imprenditore vibonese. Graziano di Natale (consigliere provinciale e già sindaco di Paola oltre che presidente della Provincia di Cosenza), apre la sfilza degli amministratori composta da: Franco Mundo (sindaco di Trebisacce), Felice D’Alessandro (sindaco di Rovito) e Vincenzo Tamburi (sindaco di San Basile). Ma nella lista del presidente, spicca anche il nome di Fracesco Ernesto Rubino, docente di economia aziendale all’Unical, dove per diversi anni è stato anche direttore del dipartimento di scienze aziendali e giuridiche.

Non è l’unico nuovo, c’è anche Pietro Tarasi ex presidente della Coldiretti di Cosenza e imprenditore agricolo dell’altopiano silano dedito alla produzione di patate. Nei Democratici e Progressisti, lista satellite del Pd, spiccano i nomi degli “oliveriani” Giuseppe Aieta e Luigi Guglielmelli. Il primo tenta il bis alla regione, l’ex segretario di federazione a Cosenza vuole invece dimostrare ai nuovi gerarchi del partito la forza della vecchia guardia.

IL CIVISMO DI AIELLO E TANSI Pescano tutti e due nella società civile di Cosenza e provincia. Allo scanner, le 5 liste organizzate dai due candidati passano lisce. Nessun precedente politico, ne cambio di casacca per il collegio elettorale del nord. Aiello e Tansi sono stati i primi ad adempiere le formalità previste dalla legge. Per il pentastellato che si è anche candidato nella lista “Calabria civica – liberi di cambiare” le difficoltà sono tutte interne al movimento. Più di qualche mal di pancia agita i sonni dei pentastellati calabresi che non condividono all’unanimità la candidatura del docente universitario. Senza dissidi interni ma chiamato pur sempre ad una sfida ai limiti dell’impossibile è invece Carlo Tansi. L’ex capo della ProCiv calabrese, candidato come capolista nelle fila di “Tesoro Calabria” ha reclutato in giro con il suo camper uomini e donne dalle diverse esperienze e professionalità. C’è ad esempio Sandro Pezzi, che denunciò alle forze dell’ordine di essere vittima di estorsioni per la sua attività imprenditoriale e fece arrestare i suoi aguzzini, ma anche diversi commercialisti ed esperti di contabilità. (m.presta@corrierecal.it)