Trovato morto in casa a Corigliano Rossano, disposta l’autopsia L’esame chiarirà le cause del decesso di un anziano, che sarebbe stato avvelenato da una fuoriuscita di gas

CORIGLIANO ROSSANO Un uomo è stato ritrovato questa mattina senza vita in contrada Fossa, zona marina a sud di Corigliano Rossano. Le cause del decesso saranno stabilite dall’esame autoptico che verrà eseguito nelle prossime ore presso l’ospedale di Rossano. L’uomo, 85enne, originario di Rossano dove era tornato da pensionato dopo una vita di lavoro a Milano, sarebbe stato avvelenato dal gas, forse di una stufa o della cucina. Ad allertare i soccorsi, i vicini che non a quanto pare si sarebbero accorti di nulla. (lu.la)