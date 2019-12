REGIONALI | Ecco i catanzaresi ai blocchi di partenza in direzione Astronave L’analisi delle candidature espressione del capoluogo: in tanti in campo per entrare nel prossimo Consiglio a Palazzo Campanella

CATANZARO Signore e signori, i giochi sono fatti. Una valanga di aspiranti consiglieri regionali e alla fine ne resteranno soltanto otto: tanti sono, infatti, gli aspiranti inquilini di Palazzo Campanella da eleggere nel collegio dell’area centrale della Calabria che abbraccia le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Un affollamento di ambizioni e velleità da incanalare in poco meno di un mese di campagna elettorale matta e disperatissima, come lo studio per un esame last minute. Sei liste a sostegno di quella che aspira a diventare la prima presidente donna della Regione Calabria, Jole Santelli (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Jole Santelli Presidente, Casa delle Libertà e Udc) tre per l’imprenditore Pippo Callipo (Pd, Io resto in Calabria e Democratici-Progressisti), Movimento Cinque stelle e Calabria Civica di supporto a Francesco Aiello e Tesoro Calabria per Carlo Tansi presidente e anche a Catanzaro si parte. Ma se un lontano parente australiano tornasse a Catanzaro City, a cinque anni di distanza dalle precedenti elezioni regionali, scorrendo le liste dei candidati al Consiglio regionale, si troverebbe un po’ disorientato. Prima di tutto perché anche nel profondo sud sbarca la Lega. Evitiamo commenti e ci atteniamo alla fredda cronaca, quella che racconta di uno dei fedelissimi del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, vale a dire Filippo Mancuso (nella prima foto), in prima linea tra i candidati salviniani del collegio. Da Tajani (Abramo era stato immortalato a Napoli con il vice presidente nazionale azzurro alla presentazione del candidato governatore della Campania, Caldoro) a Salvini il passo è stato breve, anche rincorrendo una candidatura alla presidenza della Regione Calabria. Tanto vicino alla Lega quanto lontano da Forza Italia che nel Catanzarese ha il volto e la forza dell’uscente – e vice coordinatore regionale – Mimmo Tallini, che da uomo di partito dopo aver sostenuto la candidatura di Mario Occhiuto si è allineato alle indicazioni di Berlusconi sostenendo Jole Santelli come figura in grado di tenere unita la coalizione. Tra gli azzurri spiccano il nome del vice sindaco di Soverato, Pietro Matacera (sì, sì, il vice del sindaco Ernesto Alecci, già candidato alla presidenza della Provincia per il centrosinistra e candidato alla Camera tra le fila del Pd) e l’ex sindaco di Albi, Frank Mario Santacroce (consorte dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Catanzaro, Modestina Migliaccio). Attenzione: non è una illusione ottica, quel Rosario Lostumbo candidato in Forza Italia è lo stesso eletto a Palazzo de Nobili nel 2017 nella lista “Catanzaro in Rete”, espressione della consigliera regionale uscente Flora Sculco, che con questa scelta passa – tra i banchi di Palazzo de Nobili momentaneamente trasferito da tre anni a Palazzo di Vetro – all’opposizione di se stesso. Chiudendo il cerchio sui candidati leghisti catanzaresi in lizza c’è il coordinatore territoriale Antonio Chiefalo e il presidente dell’Ordine degli Architetti, Giuseppe Macrì. Scorrendo l’elenco dei candidati pro Santelli abbiamo ancora sotto la bandiera di Fratelli d’Italia, al fianco da sempre dalla coordinatrice regionale Wanda Ferro (è stato anche dirigente della Provincia di Catanzaro nel corso della sua presidenza), l’ex direttore generale dell’Amc e sindaco facente funzione nel 2005, in occasione della candidatura di Abramo alla presidenza della Regione, Filippo Pietropaolo. Insieme a lui anche il consigliere comunale di Caraffa Raffaele Fimiano. Nella Casa delle Libertà corre verso l’Astronave per cercare la riconferma l’uscente Sinibaldo Esposito, nato Forza Italia, cresciuto ‘Catanzaro da Vivere’ sotto il segno di Piero Aiello e maturato Ncd (era stato candidato al fianco Nico d’Ascola nel 2014). Il parente australiano di cui sopra resterebbe meravigliato leggendo l’elenco dei candidati pro Santelli in quota Udc se si accorgesse che nella lista messa in piedi da Franco Talarico c’è l’ex vice presidente del Consiglio regionale, eletto nel 2014 con il Pd a sostegno di Oliverio, Tonino Scalzo? Assolutamente no, siamo in Calabria e in democrazia, bellezza. Da segnalare, infine, nella lista del Presidente Santelli, la prima volta nella corsa per le regionali di Gianluca Tassone, figlio del presidente nazionale del Cdu e storico deputato democristiano, Mario. E veniamo al centrosinistra. Passano il turno gli uscenti Enzo Ciconte (Pd) e Arturo Bova (MdP Articolo 1) ai blocchi di partenza a sostegno di Pippo Callipo tra le fila del Partito democratico, oltre al segretario provinciale e già sindaco di Pianopoli Gianluca Cuda, c’è l’ex assessore regionale al Lavoro e Welfare, nonché già presidente di Legacoop Calabria, Angela Robbe, ma anche il consigliere comunale Libero Notarangelo, apprezzato medico del ‘Pugliese-Ciaccio’ vicino al deputato democrat Antonio Viscomi, su cui convergeranno – come ha dichiarato pubblicamente a mezzo facebook – i consensi del gruppo “Fare per Catanzaro” che fa capo al mancato candidato Sergio Costanzo. Sempre in quota Pd, ci riprova forte delle oltre cinquemila preferenze raccolte nella precedente tornata, Fabio Guerriero (nella seconda foto), fratello del consigliere comunale Roberto e figlio del compianto Pino, che sedette tra i banchi di Palazzo Campanella nella consiliatura Loiero anche nel ruolo di presidente della commissione regionale anti ‘ndrangheta. Oltre il Catanzarese, da segnalare anche la candidatura del segretario provinciale della Cgil Area Vasta, Raffaele Mammoliti. La capolista Flora Sculco, vede al suo fianco nella lista Democratici e progressisti per il collegio dell’area centrale anche il sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco e il primo cittadino di Zagarise Domenico Gallelli, fedelissimo di Mario Oliverio, mentre nella lista espressione del candidato presidente Pippo Callipo in campo sono Mario D’Onofrio, ex sindaco di Girifalco, Danilo Ferrara presidente del Consiglio dell’ordine degli assistenti sociali della Calabria e l’avvocato Francesco Pitaro presidente dell’associazione “Il Pungolo”. Catanzaro trova spazio a sostegno del candidato presidente Francesco Aiello Movimento 5 Stelle con Francesco Mardente (storico attivista e assistente parlamentare del deputato Paolo Parentela) e Alessia Bausone, che tutti ricordiamo tra i militanti più attivi e “contro” del Pd. A sostegno dell’ex capo della protezione civile regionale Carlo Tansi c’è ad esempio Claudio Carallo, medico, dirigente presso l’azienda ospedaliera Mater Domini, e l’assistente sociale Giusi Militano. (ma.ri.ga.)