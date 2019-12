L’anno che sta arrivando tra un anno passerà di Paola Militano Condividi su







“Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’

E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò

Da quando sei partito, c’è una grossa novità

L’anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va”



Non va giù lo spettacolo desolante a cui abbiamo assistito per mesi e non va l’atteggiamento ipocrita di una certa classe politica che continua ad avere come unico interesse il potere e come unico scopo aumentarlo a dismisura o difenderlo ad ogni costo. Non va giù nemmeno quel risultato finale scritto, nero su bianco, nelle liste delle due contrapposte coalizioni, in quella che s’annuncia una campagna elettorale dal clima tutt’altro che natalizio. E non va meglio nel centrodestra. Più che un’alleanza sembra un’ammucchiata, costruita solo per vincere e non per governare, come nei piani della Lega Nazionale anzi no, come nei piani di Salvini (e del suo vicerè) che afferra il coltello dalla parte del manico per espugnare le regioni del sud. E non va neppure nello schieramento opposto, in quel partito democratico, rimasto intrappolato fino alla fine nello scontro tra anti e pro Mario Oliverio, dove si consuma il rito della vecchia e logora sinistra: impegnarsi al massimo per far vincere l’avversario. Non vanno infine le truppe delle 5Stelle (cadenti) ingenue, sbandate e discordi su tutto. Quì più che altrove non avrebbero dovuto fare a meno l’uno dell’altro e del Pd.

Vedi caro amico cosa (ci) si deve inventare, per poter riderci sopra, per continuare a sperare

che sia ancora possibile arginare lo strapotere della criminalità organizzata, contenere il dilagare della corruzione, bonificare e sanare la sanità, alzare il tasso di certezze, di efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione, migliorare le infrastrutture, i trasporti, sostenere le imprese. Sconfessare quel principio per cui soprattutto in Calabria “tutto deve cambiare perché nulla cambi ”

Vedi caro amico..

Ci mancheranno le tue incursioni irriverenti sui tanti, troppi sfaccendati e fancazzisti calabresi, divenuti improvvisamente (sui social) simbolo di una politica impegnata. Tu saresti stato maledettamente bravo nello scovare origini ed episodi tali da graffiargli quell’aurea di onestà ostentata che nasconde solo un bieco e becero opportunismo. Ma un giornalista come te non si dimentica, ora e sempre. E sai poi che c’è? “ L’anno che sta arrivando tra un anno passerà“.

