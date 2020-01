Locri, rinvenuto il cadavere di un uomo. Indagano i carabinieri I militari indagano a 360 gradi, non si esclude nessuna ipotesi neanche il suicidio

LOCRI Il corpo senza vita di un uomo, F.D., 42enne di Siderno, è stato rinvenuto dai carabinieri in contrada Canneti del comune di Locri, in provincia di Reggio Calabria. I militari dell’Arma hanno rinvenuto il cadavere nel bagno di un appartamento. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Locri che non escludono l’ipotesi del suicidio.