“Sardine” a Riace, Salvini attacca. Jasmine: «Insisti con la “Bestia”…» Nuova polemica social tra il leader della Lega e la referente regionale del movimento: lo scontro è sulla manifestazione in programma il 6 gennaio nel comune diventato, con Lucano, simbolo dell’accoglienza ai migranti

Nuova polemica “social” tra il leader della Lega Matteo Salvini e la referente regionale delle “Sardine”, Jasmine Cristallo. Tema dl contendere: la manifestazione che le “Sardine” hanno organizzato per il 6 gennaio a Riace per rimarcare i valori dell’accoglienza e dell’integrazione dal Comune simbolo di questi temi con l’esperienza di Mimmo Lucano.

SALVINI: «SONO SEMPRE I SOLITI… » Commentando la notizia sul suo profilo facebook, Salvini ha scritto, ironicamente: «Mi raccomando, non mancate! Ps. Sono sempre i soliti, quelli che vorrebbero colonizzare la Calabria portando mezza Africa in Italia». Ma la Cristallo, che fu l’ispiratrice della “rivolta dei balconi” nel giorno di una visita di Salvini a Catanzaro prima delle Europee, replica con un lungo post nel quale così si rivolge al leader della Lega: «Senta Salvini, non avrei avuto voglia di dar corso ad un carteggio con lei, ma insiste con “La Bestia” e dunque ancora una volta mi spenderò affinché intenda la differenza tra la battaglia politica – legittima- e la fomentazione ingannevole delle paure – del tutto sconsiderata. Prima di attaccare la manifestazione indetta a Riace per il 6 gennaio, ha pensato come spiegare ai calabresi gli effetti del suo decreto sicurezza? La chiusura degli Sprar, infatti, ha già provocato centinaia di disoccupati: coloro che a vario titolo lavoravano per ottenere l’integrazione fattiva e reale di migliaia di immigrati resi tali dalla fame, dalle guerre, dalla necessità di sopravvivere e – finalmente – vivere». La referente regionale delle “Sardine” aggiunge: «Ancora, ha chiarito ai Calabresi che questa la sua politica per la (in)sicurezza ha trasformato i potenziali immigrati regolari in centinaia di sicuri irregolari? Come può giustificare l’averli ricacciati in una desolante e disperata solitudine, rendendoli facile preda della ‘ndrangheta e dello sfruttamento lavorativo? No, non lo ha fatto. Non sfugge allora il suo scaltro piano: sfruttare una decisione approvata dal governo precedente – il suo per l’esattezza- per aumentare la paura fra la gente e per la gente. Lo scopo – sostiene la Cristallo – è chiaro: rendere accettabili e condivisibili soluzioni ancora più razziste e xenofobe, fare della paura il carburante del consenso elettorale. Come accaduto per i sardi, è pronto a manipolare i miei conterranei, carpirne il consenso salvo poi rafforzare la strategia secessionistica della Lega al Nord. Il nuovo statuto del suo partito, infatti, non la rinnega. Ha avvisato i calabresi che con il modello di secessione di cui è paladino, il Sud perderà centinaia di miliardi di euro e ancora di più la Calabria? Ma già! Lei e la sua Lega nei decenni passati avete già sottratto miliardi di euro al Sud».