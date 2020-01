Salvini annuncia il suo ritorno: «Il 10 sarò in Calabria» Il leader della Lega tornerà per degli appuntamenti della campagna elettorale. Lo ha detto a Cesenatico durante un incontro

CESENATICO Il leader della Lega annuncia il suo ritorno in Calabria per la campagna elettorale. E lo fa da Cesenatico. «Il 10, questa settimana sarò in Calabria». Così Matteo Salvini, ha risposto a a chi chiedeva quando avrebbe iniziato la campagna elettorale nella regione al voto il 26 gennaio.