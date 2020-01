Correnti fredde e temperature in picchiata in Calabria Previste condizioni di generale maltempo domani mentre la situazione migliorerà solo a partire da martedì

LAMEZIA TERME Secondo le ultime previsioni meteorologiche diffuse dagli esperti di 3bmeteo.it, al Sud e in Calabria sono in arrivo nella giornata di domani correnti fredde dai Balcani che alimenteranno lieve variabilità con residui fenomeni, specialmente sull’alta Calabria ionica. Temperature in ulteriore calo con massime comprese tra i 6 e gli 11 gradi. Martedì, invece, al Sud torna il bel tempo con ampi spazi soleggiati ma con clima freddo e ventoso. Le nubi arriveranno ma solo a fine giornata. Le temperature, invece, resteranno stabili. Per mercoledì, infine, in Calabria la situazione meteorologica resterà invariata e stabile mentre le temperature saranno in rialzo, con punte comprese fra 10 e 14 gradi.