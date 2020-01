Regionali, i “pesi massimi” salgono sul ring calabrese Regionali, in arrivo la seconda “calata” dei big nazionali

La campagna elettorale nei prossimi giorni entra nella fase clou. Zingaretti scende mercoledì, con tappe al Centro di neurogenetica e alla comunità Progetto Sud. Per il centrodestra tour di Cesa, Meloni e Salvini

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Regionali. Nella prossima settimana infatti ci sarà la seconda “calata” dei big nazionali dopo i primi tour nella fase di composizione delle liste. E’ la conferma che il voto in Calabria riveste una particolare importanza sullo scacchiere nazionale, anche se finora l’attenzione generale dei partiti è riservata all’Emilia Romagna. Il primo a fare tappa in Calabria sarà il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti, che scenderà mercoledì 8 gennaio per rilanciare il sostegno del Pd al candidato governatore Pippo Callipo. Lo conferma il commissario regionale del Pd, Stefano Graziano: «Come promesso il segretario nazionale Nicola Zingaretti torna in Calabria per sostenere la candidatura a governatore di Pippo Callipo e i candidati del Partito Democratico al Consiglio regionale. La prima tappa – ricorda Graziano – alle ore 15,00 sarà al Centro regionale di neurogenetica a Lamezia Terme. A seguire, 15,30, ci sarà una visita alla struttura Progetto Sud e una conferenza stampa di presentazione dei candidati democratici. Alle 17,30 Zingaretti si sposterà a Cosenza dove è prevista una iniziativa pubblica al Cinema Modernissmo lungo Corso Mazzini. In serata è prevista una cena di autofinanziamento della campagna elettorale con iscritti e simpatizzanti». In settimana anche il centrodestra schiererà i “pesi massimi” a sostegno della candidata presidente Jole Santelli. Si mobilita l’Udc, che il 7 e 8 gennaio presenterà i propri candidati in ogni singolo collegio della Calabria. Il primo appuntamento è fissato per martedì 7 gennaio 0re 17.30 a Reggio Calabria, dove all’Hotel Excelsior sarà presentata la lista per la Circoscrizione Sud alla presenza della commissaria provinciale del partito Paola Lemma, del vice segretario regionale Luigi Fedele, del segretario regionale Francesco Talarico e del segretario nazionale Lorenzo Cesa. All’incontro prenderà parte anche la candidata alla carica di governatore per il centrodestra Jole Santelli. La deputata azzurra sarà presente anche il giorno dopo, mercoledì 8 gennaio, a Lamezia alle ore 11 al T-Hotel per la presentazione dei candidati della Circoscrizione Centro e a Cosenza alle ore 17.30 all’Hotel San Francesco di Rende per la presentazione dei candidati della Circoscrizione Nord. «Siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto – dice il segretario dell’Udc calabrese, Franco Talarico – le liste dell’Udc sono ben equilibrate e ricche di candidati di assoluto livello, la cui realizzazione è stata possibile soltanto grazie ad un impegno costante e continuo sui vari territori che è stato seguito passo dopo passo dal segretario nazionale Lorenzo Cesa. Adesso – prosegue Talarico – con la presentazione delle liste a sostegno di Jole Santelli, entriamo nel vivo di una campagna elettorale di fondamentale importanza per il futuro della Calabria che ha bisogno di una svolta immediata dopo i disastri lasciati dall’amministrazione Oliverio. L’Udc darà il suo apporto alla vittoria finale perché siamo certi che il progetto politico inclusivo che abbiamo costruito, in grado di mettere insieme le varie anime moderate della Calabria che erano rimaste prive di una casa comune, sarà apprezzato dai calabresi che daranno una grande vittoria al nostro partito e all’intero centrodestra, portando per la prima volta nella storia del regionalismo calabrese una donna a guidare la giunta regionale». E venerdì, sempre per il centrodestra a sostegno della Santelli, sono attesi in Calabria il leader della Lega, Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che – secondo fonti di Fdi – sarà sicuramente a Catanzaro.