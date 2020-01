“Presepe vivente” di Panettieri, emozione e numeri da record Nelle cinque serate circa 10mila visitatori: tutto pronto per l’ultima rappresentazione, sempre con Miseferi protagonista insieme a Fiore e Burlacu

Condividi su









La diciottesima edizione del Presepe Vivente di Panettieri, piccolo borgo in provincia di Cosenza, si annuncia come quella dei record. La completa rivisitazione del percorso, gli imponenti allestimenti scenografici, l’apertura di spazi dedicati all’approfondimento di aspetti e periodi della storia calabrese, gli spettacoli di intrattenimento hanno infatti rappresentato un mix perfettamente riuscito e che ha incontrato il favore degli spettatori. Nelle cinque serate i visitatori hanno raggiunto quasi quota diecimila presenze, un risultato che ha dello straordinario se si considera il fatto che Panettieri è uno dei più piccoli paesi della Calabria con appena 340 abitanti, metà dei quali impegnati proprio nella realizzazione del Presepe. Tutto è pronto per l’ultima rappresentazione prevista per oggi pomeriggio dalle 17 alle 20.00; lungo le vie del centro storico – trasformato nella Betlemme di duemila anni fa – andrà nuovamente in scena la rappresentazione con il suggestivo e spettacolare arrivo dei Re Magi. Anche oggi pomeriggio protagonisti del Presepe saranno Gigì Miseferi, nei panni di Re Erode il Grande, e le attrici Melania Fiore e Vasilica Gavrilas Burlacu. «Per noi – ha dichiarato il sindaco di Panettieri, Salvatore Parrotta – è un risultato straordinario, ogni anno registriamo l’interesse e direi quasi l’affetto dei visitatori che raggiungono Panettieri e si lasciano coinvolgere ed emozionare da una rappresentazione che è senz’altro emozionante. Tutto ciò che qui realizziamo da ben 18 anni è frutto di una idea solo apparentemente rivoluzionaria e che cioè le aree interne e i piccoli centri hanno energie straordinarie, saperi e volontà che possono dare tantissimo all’intera regione. Il mio grazie commosso va innanzitutto ai miei concittadini che con passione e sacrificio si calano perfettamente nelle parti, dispensano sorrisi ai visitatori e mostrano della nostra comunità l’immagine più autentica e vera, accogliente e laboriosa. Una comunità e un centro storico ridisegnata dalla bravura e dalla maestria dello scenografo Tiziano Fario. Ringrazio anche lo straordinario Gigì Miseferi che per il secondo anno ha scelto di essere protagonista del Presepe Vivente con una magistrale interpretazione, cosi come ringrazio Vasilica Gavrilas Burlacu e la nostra concittadina Melania Fiore impegnata quest’anno nel suggestivo ruolo della “custode delle cicogne”. Siamo più che soddisfatti, l’allestimento del Presepe ci impegna per circa 50 giorni ed aver avuto un cosi straordinario numero di visitatori è per noi motivo di orgoglio; pensiamo di aver dato e di continuare a dare, attraverso questo nostro lavoro, l’immagine di una regione capace di sorprendere e stupire. Ed ovviamente sono certo che l’ultima rappresentazione di oggi pomeriggio sarà premiata da un pubblico numeroso ed entusiasta».