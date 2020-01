L’appello di Callipo ai calabresi emigrati: «Aiutateci a liberare la Calabria» Messaggio del candidato presidente: «L’Epifania è un giorno triste per moltissime famiglie calabresi perché stasera un posto a tavola sarà vuoto»

Condividi su









«L’Epifania è un giorno triste per moltissime famiglie calabresi. Perché non si porta via solo le feste, ma anche tanti giovani, costretti a costruirsi una vita lontani da casa. Stasera un posto a tavola sarà vuoto». Lo scrive su facebook l’imprenditore Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra. «Dopo giorni di festa – prosegue Callipo – è il momento della separazione e della tristezza. Questo trauma che riguarda sempre più famiglie calabresi ha un unico responsabile: la cattiva politica che da troppi decenni affama la nostra terra. Il mio appello si rivolge non solo ai calabresi che vivono qui, ma anche a chi vive e lavora fuori dalla Calabria: aiutateci a liberare la nostra meravigliosa ma difficile Regione dal malaffare e dal bisogno. E’ il sogno di tutta la mia vita».