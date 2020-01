Paradossi di Calabria: il Centro per sci di fondo chiuso per… neve La denuncia di Laratta su facebook: «E’ sconfortante che nessuno abbia liberato la strada di accesso al “Carlomagno”, solita pagina di cecità politico-amministrativa»

Condividi su









«Sconfortante! Chiuso… per neve il Centro per sci da fondo di “Carlomagno”!!». Lo denuncia su facebook Franco Laratta, già consigliere regionale e già parlamentare. «Nessuno – scrive Laratta – ha liberato la strada di accesso. Situato a circa 1500 metri sul livello del mare, il Centro Fondo Carlomagno è un complesso sciistico per lo sci di fondo, ubicato sull’altopiano della Sila, nel comune di San Giovanni in Fiore all’interno del Parco Nazionale della Sila. È il più grande della Calabria ed uno dei maggiori del centro-sud d’Italia, ed è anche il centro fondo posto più a sud di tutta Europa. Sulla strada di accesso c’è un gioco di competenze: chi deve mandare i mezzi? Quali Comuni ne sono responsabili (San Giovanni in Fiore? Casali del Manco ?) E la Provincia che ha sempre fatto manutenzione su questa strada, ora che fa?». Laratta prosegue: «In questa eterna guerra burocratica e di cecità politico-amministrativa, nel giorno della Befana il Centro resta chiuso perché ha ripreso a nevicare. Migliaia di turisti sono già in Sila, altri ne arriveranno. Superata la corsa ad ostacoli sulla 107 Silana-Crotonese dove l’Anas (che pure fa un grande lavoro) lascia lavori in corso (in pieno inverno) e attiva quei semafori che provocano file chilometriche e tanta rabbia, ecco che il buon turista della neve deve fare i conti con la chiusura dei nuovissimi impianti a Lorica (chi, come e quando li deve gestire?) e ora anche il Centro Fondo di Carlomagno, perché nessuno pulisce la strada di accesso. Ma un po’ di vergogna qualcuno non l’avverte?».