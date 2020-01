Forte vento di tramontana, danni allo stadio di Crotone Le raffiche che stanno causando disagi in città hanno scardinato la tettoia di una tribuna laterale, chiusa la strada vicina. Nessuna ripercussione sull’agbilità dell’impianto calcistico

Il forte vento di tramontana che da ieri spira incessantemente a Crotone ha parzialmente danneggiato la copertura della tribuna dello stadio Ezio Scida. In particolare le raffiche hanno scardinato la tettoia della tribuna laterale che affaccia su via Giovanni Paolo II. Per questo motivo la Polizia locale ha disposto la chiusura al transito della corsia stradale che costeggia lo stadio. L’interdizione della carreggiata resterà in vigore fino a quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza nella zona dove in questo momento, considerato il forte vento, è impossibile intervenire per riparare il danno. Nessuna ripercussione, comunque, sull’agibilità della struttura, considerato anche che il campionato di serie B è attualmente in pausa e che il Crotone tornerà a giocare allo Scida il 26 gennaio prossimo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone. Anche il commissario prefettizio del Comune, Tiziana Costantino, ha voluto prendere personalmente visione dell’accaduto. A Crotione inoltre segnalati altri danni come alberi sradicati e cartelloni pubblicitari divelti. Forti raffiche di vento anche a Catanzaro. In Calabria situazioni difficili, anche se non allarmanti, per le bassissime temperature e le mareggiate, come quella che a Villa san Giovanni ha determinato l’affondamento di una piccola imbarcazione.