Salvini arriva a Crotone ma la base del partito si spacca Il leader della Lega venerdì sarà nella città pitagorica dove, prima inaugurerà la sede del partito poi nella sala Alkmeon incontrerà i sostenitori e presenterà i candidati. Ma un gruppo di 130 leghisti insorge: «In Calabria gestione del partito scellerata»

CROTONE Il prossimo 26 gennaio non solo la Calabria avrà un nuovo governatore, ma si misureranno anche le forze politiche delle coalizioni che hanno sostenuto i quattro candidati alla carica di presidente. Un occhio di riguardo non potrà che essere dedicato alla Lega di Matteo Salvini che nel primo ventennio degli anni 2000 per la prima volta si presenta alle elezioni regionali. Un esordio sulla cresta dell’onda della popolarità nazionale, è vero, ma che in Calabria ha già avuto un suo peso. Il “niet” alla candidatura di Mario Occhiuto è storia recente ed è servito a dimostrare quanto nella triade del centrodestra Meloni-Berlusconi-Salvini, il leader del “Carroccio” attualmente sia quello in grado di orientare le decisioni della coalizione. Venerdì 10 gennaio Matteo Salvini sarà a Crotone. Farà tappa nell’unica provincia dove ancora, né da ministro né da leader politico era mai stato. Il programma è ancora work in progress. Di sicuro, come riferisce Giancarlo Cerrelli segretario provinciale della Lega a Crotone,prevede, che al suo arrivo a Crotone, Matteo Salvini inauguri la sede della Lega Salvini Premier della Provincia di Crotone, Matteo Salvini prima inaugurerà la sede del partito dopo si recherà alle ore 18,30, presso la Sala Alkmeon, in via Enrico Fermi, in cui incontrerà i suoi sostenitori provenienti dalla provincia di Crotone e dall’intera Calabria e nell’occasione presenterà ufficialmente i candidati calabresi della Lega. Ma c’è un però ed è quello dei frontisti. A latitudini calabre, la Lega, soffre i malumori degli iscritti della prima ora. Una scissione che potrebbe costare anche qualcosina in termini di voti considerando che per come si apprende da alcuni esponenti locali circa 130 persone sono pronte a non partecipare alla convention con il segretario generale. La scelta risiederebbe nella «gestione poco democratica del partito da parte di Invernizzi» spiegano i dissidenti.