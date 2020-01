Santelli: «Con noi finirà la logica degli “amici degli amici”» La candidata governatrice per il centrodestra alla presentazione della lista dell’Udc nella circoscrizione nord: «Siamo una squadra, è questa la nostra forza»

«Uno dei mali endemici di questa regione è sempre stata la logica degli amici degli amici». Lo ha detto Jole Santelli, candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, intervenendo a una manifestazione a Rende. «Noi – ha aggiunto la Santelli – vogliamo rendere operativa la nostra missione di supporto reale alla meritocrazia guardando a quel grande mondo che vede unite imprese e professionisti in una rete del fare. Attuare queste piccole rivoluzioni significa cambiare nel tempo la Calabria e trasformarla sistemicamente». Sempre a Rende, la Santelli ha anche partecipato alla presentazione dei candidati dell’Udc nella circoscrizione nord, presente il segretario nazionale dello Scudocrociato, Lorenzo Cesa: «Siamo una squadra ed è questa – ha affermato la candidata alla presidenza della regione – la nostra forza e insieme all’Udc saremo protagonisti di una nuova stagione. A Lorenzo Cesa – mi lega un lungo rapporto di amicizia ed il fatto ha voluto che io fossi candidata a presidente. Il rinnovamento per me è guardare agli errori altrui per non ripeterli e sono certa – ha concluso la Santelli – che sapremo tutti quanti insieme rendere un servizio alla nostra bellissima terra, governando con coraggio».