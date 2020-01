Provenzano torna in Calabria: «Monitorerò i Contratti di sviluppo» Il ministro per il Sud ha visitato nell’area industriale di Regione una fabbrica per la produzione di pectina

COSENZA Il ministro per il Sud e le Politiche territoriali, Giuseppe Provenzano, è tornato in Calabria. Questa mattina ha visitato, insieme al candidato Pd al consiglio regionale Carlo Guccione e al presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, una fabbrica per la produzione di pectina in Calabria. L’impianto si trova nell’area industriale di Rende e produce un ingrediente alimentare che si estrae dalle scorze degli agrumi acquistate anche dalla filiera locale. Superata la fase di start up, il gruppo Silvateam esporta in oltre 40 Paesi e nel suo stabilimento a Rende dà lavoro a oltre cento dipendenti; nella multinazionale ci sono 3500 persone e il fatturato è di oltre un miliardo e mezzo. L’amministratore delegato dell’azienda ha illustrato al ministro i nuovi investimenti sul sito di Rende per raddoppiare la capacità produttiva dell’impianto e l’occupazione. Provenzano ha assicurato che monitorerà le procedure inerenti i Contratti di sviluppo e Invitalia, con particolare riferimento agli investimenti inerenti questo settore e che saranno presenti nel Piano per il Sud.