Appello di Berlusconi sui social: «Il voto più utile è a Forza Italia» – IL VIDEO In un video messaggio pubblicato sui profili personali il leader degli azzurri invita gli elettori calabresi a sostenere Jole Santelli alle Regionali: «Potrete dire basta alle tante cose che vanno male»

ROMA «Il 26 gennaio in Calabria avrete una grande occasione, potrete dire basta a tante cose che vanno male, alle tasse eccessive, alla burocrazia esagerata, potrete chiudere una stagione che ha umiliato la vostra regione, divenuta simbolo dell’incapacità della sinistra di risolvere i problemi». Così Silvio Berlusconi in un video su Instagram e su altri canali social ha lanciato il suo appello agli elettori. «La Calabria ha il peggior tasso di disoccupazione e troppi giovani sono costretti a emigrare», gli anziani ad andare in altre regioni per curarsi. «Mancano infrastrutture efficaci – dice il leader azzurro – per un doveroso apporto turistico. Possiamo voltare pagina con la nostra bravissima Jole Santelli, basta votare bene. Il voto più utile sarà quello per Forza Italia, il partito del centrodestra che ha maggiore esperienza di governo, l’unico continuatore della tradizione liberale e cristiana e garantista. Forza Calabria, Forza Jole e naturalmente Forza Italia».