“Disimpegno” di Italia Viva alle Regionali. Appello di Graziano: «Fermiamo assieme il sovranismo» Magorno e Covello ribadiscono: «Non siamo in campo per la delicatezza del momento, che richiede scelte decisive». L’invito del commissario del Pd Calabria: «Sosteniamo la battaglia di Callipo»

Condividi su









CATANZARO «Italia Viva non è in campo alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria e quindi, non essendo presente il simbolo, ai tanti che in questi giorni ci chiedono un’indicazione, ribadiamo la nostra posizione di non sostenere nessun candidato in campo». Lo affermano il senatore Ernesto Magorno e la già parlamentare Stefania Covello, di “Italia Viva”. «La scelta di non partecipare alla tornata elettorale del prossimo 26 gennaio – aggiungono Magorno e Covello – è figlia della delicatezza del momento che richiede scelte decisive. Serve un rinnovamento profondo e, lo ricordiamo, il nostro partito, il cui simbolo è stato presentato meno di 100 giorni fa, pur raccogliendo sin da subito numerose adesioni sul territorio si strutturerà solo dopo l’assemblea nazionale dei prossimi 1 e 2 febbraio. Saremo presenti, invece, con le nostre liste e i nostri candidati, alle elezioni amministrative del prossimo maggio. L’unica cosa che possiamo sperare è, come affermato a più riprese nelle scorse settimane, che in Calabria – concludono i leader regionali di “Italia Viva” – possa aprirsi una fase nuova e positiva che abbia come stella polare la legalità».

GRAZIANO: «INSIEME PER FERMARE IL SOVRANISMO» «Italia Viva può e deve dare il suo apporto ad aprire una pagina nuova in Calabria e a fermare il sovranismo leghista». È l’appello che il commissario regionale del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano lancia agli esponenti di Italia Viva Ernesto Magorno e Stefania Covello. «Con la candidatura di Pippo Callipo – spiega Graziano – si è voluto dare un segnale preciso alla classe politica e alla società calabrese. È stata un atto di generosità e di amore nei confronti della Regione, che va oltre le appartenenze partitiche, per cui quanti vogliono combattere Salvini e la Lega non possono sentirsi fuori dalla competizione pur non essendo presenti con il proprio simbolo».

«È una opportunità unica ed irripetibile per la Calabria – conclude il commissario dem – come dimostra l’entusiasmo e la fiducia che si sta creando intorno a Callipo giorno dopo giorno e che sta facendo venir meno le certezze di un centrodestra che, forse, pensava di aver già vinto per cui mi appello a militanti, iscritti e dirigenti di Italia Viva affinché sostengano la battaglia di votare Pippo Callipo presidente della regione Calabria».