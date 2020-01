Lotta ai clan, “Avviso pubblico” ai candidati: «Firmate il nostro appello» – IL TESTO I responsabili dell’associazione antimafia chiedono un impegno concreto per contrastare le cosche e il malaffare: «La Calabria cambi passo»

CATANZARO «Alla luce delle recenti operazioni antimafia è quanto mai necessario che la politica calabrese, i partiti e i movimenti diano una risposta forte ed inequivocabile». È la proposta lanciata dal Coordinamento regionale di Avviso Pubblico Calabria che chiede per questo ai candidati alle Regionali che si svolgeranno il 26 gennaio di sottoscrivere l’appello “12 impegni concreti per prevenire e contrastare mafie e corruzione” «mettendo in atto – sottolineano – comportamenti credibili e responsabili». «Mafie e corruzione – affermano in una nota – rappresentano una minaccia attuale per la nostra democrazia e la nostra sicurezza. Una zavorra per lo sviluppo della nostra economia». Contro questa emergenza, secondo gli esponenti di “Avviso Pubblico”, «la repressione da sola non basta». «Serve, contemporaneamente – sostengono – un’azione di prevenzione fondata sulla partecipazione civica e sull’esercizio della buona politica, a partire dagli Enti locali e dalle Regioni». Da qui la richiesta che i responsabili dell’associazione antimafia rivolge ai candidati e alle candidate alla carica di Presidente e di consigliere «di firmare l’Appello “12 impegni concreti per prevenire e contrastare mafie e corruzione”». Mentre, è detto nell’appello, «ai calabresi onesti, che hanno a cuore la nostra Regione e il nostro Paese, di sostenerlo e di aiutarci a diffonderlo». «La Calabria deve cambiare passo – concludono – in nome della giustizia sociale, della legalità e della buona amministrazione, e per farlo necessita dell’aiuto di tutti i calabresi onesti e responsabili».