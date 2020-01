Regionali, Morra torna ad attaccare Aiello: «Inaccettabile la sua candidatura» In un incontro negli Stati Uniti con la stampa il presidente dell’Antimafia critica la decisione del prof di omettere la sua parentela con un boss: «Come Movimento mandiamo un messaggio sbagliato»

Condividi su









WASHINGTON «Non possiamo, soprattutto come Movimento 5 stelle, accettare una candidatura di questo tipo perché sembrerebbe essere un messaggio di un certo tipo». Lo ha detto il presidente della commissione antimafia Nicola Morra commentando con la stampa italiana, a margine di una visita della commissione in Usa, la candidatura a governatore della Calabria di Francesco Aiello per il Movimento 5 stelle, cui appartiene lo stesso Morra. Quest’ultimo ha criticato Aiello per non aver rivelato una parentela con un boss mafioso.

Poi a proposito dei rischi di infiltrazioni criminali nelle liste elettorali, Morra ha aggiunto: «Per me non è possibile assicurare che ci sia una assoluta garanzia antimafia su tutte le liste calabresi».

«Oggi – ha spiegato – non posso che rilevare la difficoltà nell’effettuare controlli sui candidati, anche perché la nostra commissione è tenuta a far rispettare le regole del codice di autoregolamentazione che ci siamo dati ma poi ci sono altre cose che possono essere meritevoli di attenzione, da valutare insieme attraverso analisi ed investigazione approfondite. La Calabria è una regione particolarmente difficile, a mio avviso è la regione più difficile attualmente, ben più della stessa Sicilia».