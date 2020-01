Regionali, Berlusconi (forse) in Calabria il 23 gennaio Il leader azzurro potrebbe recarsi nella regione per tirare la volata finale a Jole Santelli. Una visita ancora non confermata

CATANZARO Solo lunedì prossimo, durante il tradizionale vertice ad Arcore di inizio settimana, Silvio Berlusconi deciderà se sarà in campo per il rush finale delle regionali in Calabria ed Emilia Romagna. Allo stato non c’è nulla in cantiere, ma si parla di un blitz del Cav per tirare la volata finale ai candidati governatori, l’azzurra Jole Santelli e la leghista Lucia Borgonzoni.

Del resto, fanno notare, il presidente di Forza Italia ha sempre pensato che decisivi siano gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale. E anche stavolta starebbe pensando con i suoi di andare in Calabria giovedì 23 gennaio (dove sono attesi anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini) per poi recarsi in Emilia, il giorno dopo.

Il leader forzista in questi giorni sta registrando ad Arcore varie interviste, soprattutto alle tv e radio locali.