Incidente sulla statale 106 nel Reggino, pedone travolto e ucciso da auto L’impatto all’ingresso dell’abitato di Bova Marina: inutile il tempestivo arrivo dell’ambulanza del 118

Condividi su









Un pedone è stato travolto da un’auto e ha perso la vita nel Reggino. Lo rende noto l’associazione “Ancadic”, secondo cui l’incidente mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio a Bova Marina sulla Statale 106. La vittima, un uomo di Bova Marina, sarebbe stata travolta e uccisa da un’auto in transito. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Stradale che ha avviato tutti i rilievi di rito. Nel luogo dell’incidente è arrivata anche un’ambulanza del 118. I medici, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona coinvolta nell’incidente. Le forze dell’ordine sono impegnate anche nella regolamentazione del traffico che sta subendo forti rallentamenti nella zona, in considerazione della giornata prefestiva